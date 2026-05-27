Экс-зампреда Бенифит-банка обанкротили в Тамбове из-за долгов на 2 млрд рублей

Арбитражный суд Тамбовской области признал банкротом бывшего зампреда правления столичного Бенифит-банка Светлану Суркову по иску Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и ввел в отношении госпожи Сурковой процедуру реализации имущества. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Суд включил в реестр требований кредиторов экс-зампреда Бенифит-банка задолженность в 1,9 млрд руб., образовавшуюся в результате привлечения госпожи Сурковой к субсидиарной ответственности. По версии АСВ, она участвовала в выводе активов банка через невозвратные кредиты. Финансовым управляющим бывшего топ-менеджера утвержден Никита Дорошенко из саморегулируемой организации «Дело».

Также суд взыскал со Светланы Сурковой в пользу Бенифит-банка расходы по оплате госпошлины в 100 тыс. руб. При этом арбитраж отказал АСВ в удовлетворении ходатайства о временном ограничении права госпожи Сурковой на выезд из РФ.

В АСВ пояснили «Ъ-Черноземье», что считают обоснованным введение процедуры реализации имущества в отношении бывшего топ-менеджера банка. «Судебный акт в полном объеме не изготовлен. После его изучения АСВ сможет принять итоговое решение о целесообразности обжалования в части отказа в принятии запрета на выезд из Российской Федерации»,— добавили в агентстве.

Светлана Суркова не ответила на звонки «Ъ-Черноземье».

АСВ обратилось с банкротным иском к бывшему топ-менеджеру банка в тамбовский арбитраж (госпожа Суркова прописана в Тамбове) в ноябре 2025 года. Сумма требований составляет около 2 млрд руб., из которых основной долг — 1,95 млрд руб. и еще 136,5 млн руб. — проценты.

Согласно материалам дела, в январе 2025-го АС Москвы привлек госпожу Суркову наряду с другими топ-менеджерами Бенифит-банка к субсидиарной ответственности по его долгам на 1,95 млрд руб.

Суд установил, что экс-зампредседателя правления банка участвовала в выводе его активов и заключила 12 договоров о выдаче заведомо невозвратных кредитов на общую сумму 1,9 млрд руб. Речь шла о кредитах, выданных целому пулу ООО: «Авдолон», «Балтик трейд», «БиТСК», «Евро строй», «Жемчужный рай», «Квест», «Рассвет», «Техстройинвест», «Центурион», «Эвита-проф», «Дельта-т» и «Петроград».

Общая сумма, на которую были привлечены к субсидиарной ответственности бывшие топ-менеджеры Бенифит-банка, составила 11,1 млрд руб. В числе должников также фигурировали председатель правления Михаил Шорин, и.о. председателя правления Дмитрий Авдеев, председатель совета директоров Михаил Камель и зампредседателя правления Светлана Селедцова. По данным суда, банкиры выдавали заведомо невозвратные кредиты, безвозмездно отчуждали ценные бумаги и не передавали документы АСВ.

Банк России отозвал у Бенифит-банка лицензию в 2015 году после того, как тот сам направил регулятору соответствующее ходатайство. Решение было принято в связи с тем, что банк проводил «высокорискованную кредитную политику» и не создавал «адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам». В январе 2016-го московский арбитраж по заявлению ЦБ признал банк банкротом и ввел в его отношении конкурсное производство, утвердив управляющим АСВ.

Егор Якимов