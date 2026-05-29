Суд отменил разрешение на строительство 14-этажного ЖК группы «Развитие»

Как стало известно «Ъ-Черноземье», Центральный райсуд Воронежа признал незаконными разрешение на строительство жилого комплекса «Эклипс» группы компаний «Развитие» Сергея Гончарова, а также положительное заключение негосударственной экспертизы инженерно-геологических изысканий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: проектная декларация «Наш.дом.рф» Фото: проектная декларация «Наш.дом.рф»

Центральный районный суд Воронежа 27 мая удовлетворил требования истцов, оспаривавших у мэрии города строительство жилого комплекса бизнес-класса «Эклипс» на набережной Массалитинова. Суд признал незаконными как выданное мэрией разрешение на строительство, так и положительное заключение негосударственной экспертизы.

«Оспаривание разрешения на строительство и результатов инженерно-геологических изысканий в Центральном райсуде: пришло заключение судебной экспертизы, выявлена масса нарушений в изысканиях. Ответчик ходатайствовал о вызове эксперта в суд»,— сообщил «Ъ-Черноземье» представитель истцов Сергей Кардашов. Жители настаивали, что документация не учитывает гидрогеологические риски склона у водохранилища и противоречит требованиям профильных сводов правил. Под вопросом была и достоверность положительного заключения экспертизы проектной документации, подготовленного воронежским ООО «Билд эксперт».

В рамках процесса суд назначил новую экспертизу. «Ъ-Черноземье» в «Развитии» пояснили, что собираются обжаловать приговор.

Исследование проводили специалисты Воронежского государственного технического университета (ВГТУ), и, по их выводам, отчет не соответствовал требованиям. Так, в нем не было прогноза развития опасного геологического процесса, притом что к площадке строительства примыкает крутой склон с риском оползневых явлений. Например, использованы сведения о плотности водонасыщенных песков, полученные еще в 1975 и 2014 годах, что не вполне актуально в 2025 году. Замечания вызвал и анализ гидрогеологических условий: не было сведений о сезонных колебаниях уровня подземных вод, прогнозе их изменений под влиянием строительных работ, а также оценки взаимного влияния проектируемого здания и подземных вод. По мнению экспертов, это не позволяет корректно спроектировать инженерную защиту фундамента. Не содержалось и прогноза изменения гидрогеологических условий, оценки рисков подтопления территории.

ГК «Развитие» пояснили «Ъ-Черноземье», что в доме на набережной «компания не только создает комфортное и благоустроенное пространство для дольщиков, но и безопасные условия для частного сектора». Мнение экспертов там назвали «оценочным и субъективным», а выявленные несоответствия, как считает застройщик, «можно исправить при дальнейшем строительстве». Компания ссылается на «аналогичный опыт», например при возведении «Дома Философа», реализованного на склоне и являющегося «на настоящий момент безопасным».

Ранее жители пытались добиться признания незаконными положений правил землепользования и застройки (ПЗЗ), которые сделали возможным возведение комплекса. Истцы указывали на противоречие проекта Генеральному плану Воронежа, предусматривающему строительство на склоне к водохранилищу объектов высотой не более четырех этажей. При этом проект «Эклипса» предполагает строительство 14-этажного жилого комплекса. Областной суд, рассматривавший этот вопрос, встал на сторону застройщика.

Строительство ЖК бизнес-класса «Эклипс» на набережной Воронежа стоимостью 2,2 млрд руб. уже несколько месяцев сопровождается судебными спорами. Владельцы соседних домов выступают против реализации проекта ГК «Развитие» Сергея Гончарова, опасаясь ухудшения условий проживания.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова