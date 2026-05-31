Интернет и уличное освещение в Белгороде могут снова отключить при угрозах

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев прокомментировал реакцию жителей региона на анонсированное включение мобильного интернета и уличного освещения. Господин Шуваев отметил, что власти приняли такое решение «после тщательного анализа обстановки», придя к выводу, что «текущая ситуация позволяет это сделать». Однако он также подчеркнул, что «в случае обострения угроз ряд ограничений может быть вновь временно введен, так как безопасность превыше всего».

«Раскрывать подробности пока преждевременно, но параллельно реализуем ряд мер оборонного характера для снижения рисков для населения»,— заявил господин Шуваев.

О том, что врио губернатора поручил включить городское уличное освещение и возобновить стабильное предоставление услуг мобильного интернета в Белгороде, «Ъ-Черноземье» сообщил вчера, 30 мая. По словам главы региона, вопрос возвращения связи и освещения в других муниципалитетах будет решаться на местном уровне. Уличное освещение в областном центре было отключено с октября 2025 года. Ограничения на работу мобильного интернета в Белгородской области, как и по всей стране, последовательно вводят с мая прошлого года.

По информации Александра Шуваева, ВСУ за прошедшие сутки 61 раз атаковали территорию Белгородской области. Удары были нанесены по Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Губкинскому, Красненскому, Красногвардейскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Старооскольскому и Шебекинскому округам. Три мирных жителя получили ранения в Белгородском и Борисовском округах — один из пострадавших продолжает лечение в больнице.

Денис Данилов