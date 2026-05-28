«От древних ратей до наших дней»

На заседании курской облдумы 28 мая Александр Хинштейн впервые выступил перед депутатами с отчетом о работе облправительства в статусе избранного губернатора. Глава региона заявил, что с его приходом местная власть стала более открыта для жителей. Несмотря на достижения в сельском хозяйстве и строительстве, господин Хинштейн признал, что ряд отраслей в 2025 году показали отрицательную динамику из-за последствий вторжения ВСУ в регион в 2024-м. В связи с этим губернатор особо отметил «историческую миссию» Курской области как «форпоста».

Главной темой 61-го заседания курской облдумы 28 мая, которое проходило в концертном зале «Свиридовский», стал отчет губернатора Александра Хинштейна о работе облправительства в 2025 году. Сам глава региона подчеркнул, что «впервые выступает с полноценным отчетом в качестве избранного главы Курской области» (в 2025-м господин Хинштейн уже отчитывался перед облдумой, но в статусе врио).

Губернатор сходу извинился перед депутатами и жителями, что выступает сидя «по понятным для многих причинам» (в конце января Александр Хинштейн попал в ДТП и получил несколько переломов, в том числе бедра.— «Ъ-Черноземье»). Господин Хинштейн начал отчет с воспоминаний о том, что его приходу в регион в декабре 2024-го предшествовала частичная оккупация Курской области ВСУ.

«Тогда еще активно продолжались активные боевые действия. Те испытания, которые пережила Курская область, не пережил ни один другой регион, и не дай бог никогда не переживет.

Многое приходилось решать с нуля, и не могло обойтись без ошибок, так как не ошибается только тот, кто ничего не делает. Но Курская область — особая земля. Ее историческая миссия — быть форпостом и принимать первый удар врага»,— заявил господин Хинштейн.

В ходе отчета он выразил жителям «особую признательность» за поддержку, которую он получил на выборах губернатора 14 сентября 2025-го. Тогда за господина Хинштейна проголосовало почти 87% курян. «Это, конечно, во многом аванс, который только предстоит отрабатывать»,— добавил глава региона, вызвав аплодисменты у депутатов облдумы.

По его словам, его деятельность на посту главы региона поспособствовала повышению открытости и прозрачности местной власти. Александр Хинштейн в связи с этим отметил, что в прошлом году, по данным «Медиалогии», лично занял первое место в Черноземье и третье по стране среди глав субъектов РФ по упоминаемости в СМИ (317,2 тыс. упоминаний).

Далее губернатор озвучил ряд экономических достижений области.

К примеру, в прошлом году регион занял четвертое место в ЦФО по объему произведенной аграриями продукции (260 млрд руб.) и второе — по эффективности взаимодействия власти и бизнеса. Объем введенного строительными компаниями жилья вырос на 18,8% — до 857 тыс. кв. м.

Впрочем, господин Хинштейн «не стал приукрашивать картину» и признал, что в 2025 году в Курской области была отмечена отрицательная динамика по ряду экономических показателей. «К сожалению, у нас произошло снижение ВРП, промышленного производства, строительных работ, производства продукции АПК. Это результаты той ситуации, в которой находится регион. Не сомневаюсь, что сможем преодолеть эти вызовы»,— сказал господин Хинштейн. При этом он не привел цифр, демонстрирующих эту динамику.

Говоря о развитии энергетики в регионе, Александр Хинштейн сильно закашлялся. Он был вынужден отклониться от микрофона, чтобы выпить воды и отдышаться. Позднее, когда речь зашла о ремонте курских колледжей, сильный кашель вновь заставил господина Хинштейна с извинениями прервать доклад на десять секунд. В этот момент из-за кулисы на сцену, где которой выступал губернатор, вышел человек в костюме и поставил на стол чашку — по-видимому, с чаем.

Неприятный симптом, однако, не помешал главе региона продолжить отчет, который длился почти два часа. Важным решением в сфере спорта Александр Хинштейн назвал то, что профессиональные спортивные клубы Курской области стали финансироваться не за счет бюджета, а за счет спонсоров.

«Теперь привлекаем средства не из нашей и без того скудной казны. И вообще я в целом считаю очень важным использовать привлеченные источники финансирования, потому что у нас ситуация не простая сегодня»,— добавил губернатор.

Закончил свой отчет Александр Хинштейн на пафосной ноте, еще раз отметив, что «Курская земля всегда являлась щитом России — от древних ратей до наших дней»: «Да, ситуация в регионе непростая. Много вызовов и много сложностей. Решить сразу все невозможно: чудес не бывает. Но бывает работа, дисциплина и вера в долгожданный результат».

«За нами наши люди и наши дети, которые должны вырасти в стране, в которой нет слова "отступить". Я уверен, что у нас все впереди. И самое главное — победа, которая куется всей страной»,— заключил губернатор, говоря уже стоя.

Затем трансляция заседания облдумы во «Вконтакте» внезапно прервалась, хотя после отчета господина Хинштейна должны были выступить главы партийных фракций. Их комментариев к отчету в итоге ни зрители, ни следившие за трансляцией журналисты в оригинале не услышали. В пресс-службе облдумы «Ъ-Черноземье» пояснили, что точно не знают, с чем это связано: «Телекомпания, которая ведет трансляцию, заявила, что была договоренность вести ее только два часа. Но может быть, это сбой».

Спустя час в канале курской облдумы в Max вышло сообщение о том, что руководители шести партийных фракций «выступили в поддержку деятельности регионального правительства и губернатора Курской области Александра Хинштейна».

«Депутаты единогласно проголосовали за принятие отчета к сведению и поблагодарили главу региона и профильные министерства за работу, решение непростых вопросов и открытый диалог с парламентариями и жителями области»,— рассказали в облдуме о том, что осталось за рамками трансляции.

Егор Якимов