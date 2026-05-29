Око за эко

Вслед за заявлением мэра Воронежа Сергея Петрина о возможном расторжении договора с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) АО «Экотехнологии» из-за неудовлетворительной работы компании областные власти сообщили о заседании межведомственной комиссии по данному вопросу 1 июня. В министерстве ЖКХ отмечают, что в отношении компании уже «исчерпаны санкционные меры». Сам регоператор вину не признает, указывая, что 76–82% жалоб на захламление территории не имеют к нему отношения, хотя в профильном министерстве эти цифры критикуют. В свою очередь эксперты предупреждают: заменить регоператора в городе-миллионнике некому, а системные проблемы отрасли нуждаются во внимании со стороны властей.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Воронежской области межведомственная комиссия 1 июня рассмотрит вопрос о лишении статуса регионального оператора по обращению с ТКО АО «Экотехнологии». В заседании примут участие представители областных министерств ЖКХ и энергетики, природных ресурсов и экологии, тарифного регулирования, Госжилинспекции, региональной прокуратуры, мэрии, воронежского управления Роспотребнадзора, а также Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора.

«Когда в отношении регоператора исчерпаны указанные в законодательстве санкционные меры, решается вопрос о лишении его права работы на рынке. Очень важно подчеркнуть: такое решение не может принять одно лишь ведомство в одиночку, для этого существует специальная межведомственная комиссия»,— пояснили «Ъ-Черноземье» в пресс-службе министерства ЖКХ.

В ведомстве отметили, что встречи с руководством регоператора проводились неоднократно, ему давались рекомендации по исправлению ситуации. «Однако, несмотря на это, ситуация с вывозом мусора остается напряженной. Жители продолжают сообщать о переполненных контейнерах и срыве графиков, и мы, и надзорные органы это фиксируем»,— подчеркнули в министерстве.

В пресс-службе «Экотехнологий» «Ъ-Черноземье» заявили, что оценки властей основаны на общих данных о жалобах, однако сфера обращения с отходами — это не только деятельность регоператора. Компания сослалась на данные Центра управления регионом (ЦУР) Воронежской области, согласно которым в апреле общее количество инцидентов по теме «Обращение с отходами» в регионе составило 1 142 случая.

«Из них в зоне ответственности "Экотехнологий" — только 274, то есть 76% всех обращений не имеют отношения к компании. По состоянию на 27 мая таких обращений в нашей зоне ответственности — 99 случаев из 568, 82% жалоб на захламление территории адресованы не компании»,— заявил регоператор и подчеркнул, что территория работы «Экотехнологий» «уверенно находится в зеленой, благоприятной зоне рейтинга» субъектов РФ по охвату мест накопления отходов фотофиксацией.

В министерстве ЖКХ и энергетики аргументы «Экотехнологий» подвергли сомнению: «Значительная доля обращений граждан на проблемы с вывозом мусора в Воронеже обрабатывается ЦУР и направляется министерству ЖКХ и энергетики, сотрудники которого напрямую связываются с конкретным региональным оператором. Оператор подтверждает уборку площадки, после чего министерство готовит ответ заявителю. То есть в статистике ЦУР это обращение в итоге значится как исполненное министерством, а не регоператором, именно поэтому у "Экотехнологий" в итоге такие позитивные показатели. К сожалению, нам приходится прибегать к таким операциям часто, в том числе и ввиду того, что не все регоператоры согласились подключиться к системе инцидент-менеджмента»,— пояснили «Ъ-Черноземье» в министерстве.

Ранее в «Экотехнологиях» сообщали, что к срывам графика вывоза ТКО привели массовые увольнения водителей и тяжелые погодные условия в зимнее время, что «привлекло пристальное внимание к деятельности компании и ежегодное захламление площадок отходами, не относящимися к ТКО, также стало ставиться в вину региональному оператору».

По данным СПАРК-Интерфакс, АО «Экотехнологии» зарегистрировано в Воронеже в 2010 году. Основной вид деятельности — сбор неопасных отходов. Уставный капитал — 407,6 млн руб. Учредители не раскрываются (последние исторические данные — в 2015 году владельцем 25% выступала администрация Воронежа, еще 75% принадлежали Павлу Зотову и Олегу Турбину через АО «Кванта»). Генеральный директор — Михаил Батищев. Выручка АО за 2025 год составила 3,62 млрд руб., убыток — 42 млн руб.

«Экотехнологии» стало региональным оператором крупнейшего в Воронежской области кластера, включающего облцентр и восемь пригородных муниципалитетов, летом 2017 года.

Источник «Ъ-Черноземье» на коммунальном рынке региона оценил возможные потери чистого дохода собственников «Экотехнологий» в случае «выдавливания с рынка» в 10% от оборота (3,6 млрд руб. в 2025 году) — порядка 400 млн руб., отметив, что для отрасли характерна «высокая доля кэша в расчетах», которая «не всегда отражается в отчетах».

Гендиректор ООО «Вега» (региональный оператор по вывозу ТКО в Бутурлиновском и Панинском кластерах) Оксана Сомова считает, что главная причина проблем с вывозом ТКО в регионе — не в недобросовестной работе «Экотехнологий», а в системных проблемах сферы.

«Отрасль в глубоком кризисе. За последние годы выросла стоимость техники, запчастей и бензина, острый дефицит кадров — водителей для мусоровозов очень сложно найти. Увеличение тарифа совершенно не коррелирует с этими изменениями. Фактически отрасль работает по принципу "Тришкиного кафтана", чтобы получать хоть какую-то прибыль, постоянно приходится ужимать расходы. Ко всему этому "Экотехнологии" работают по нормативу и в итоге вывозят условные восемь, а то и десять контейнеров при оплате за пять. А статус регоператора не позволит просто развернуться и бросить работу. Такой подход рано или поздно приведет к краху. Чтобы исправлять сложившиеся масштабные проблемы, власти должны вести переговоры с регоператорами, а не закрывать глаза, надеясь, что предприниматели сами с ними разберутся»,— сказала «Ъ-Черноземье» госпожа Сомова.

По ее оценке, сейчас на рынке нет компаний, которые смогли бы безболезненно заменить «Экотехнологии», поскольку для этого необходимы соответствующая техника и опыт обслуживания Воронежа: «Вы только вдумайтесь, это город-миллионник, минимум 10 тыс. контейнеров в сутки, при этом логистика через пробки, по городу. А впереди летний период, когда количество ТКО возрастает. У "Веги" имеется опыт контейнерного сбора, но в случае передачи воронежского кластера нам придется масштабироваться в четыре раза, задача сложная, но исполнимая. А у "Облкоммунсервиса", у которых реализуется помешочный сбор, вовсе нет современной техники».

Фотогалерея Как проходит процесс сортировки мусора в Воронежской области Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Регоператор «Экотехнологии» отвозит все собранные отходы на собственный мусоросортировочный комплекс Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Прибывшие мусоровозы разгружаются в приемном отделении производственного корпуса Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Из отходов отбирают крупногабаритный мусор (мебель, ветки, покрышки), чтобы обезопасить ленту ковейера от повреждений Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Оставшиеся отходы после проверки помещают на ленту транспортера, он поступает в «грохот», где отсеивается мелкая фракция – менее 80 мм Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков / купить фото Мусоровоз выезжает из разгрузочной зоны после выгрузки Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Поток отходов перемещается по конвейерной ленте к участку сортировки Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Оставшийся мусор перемещается по лентам в кабину основной сортировки, где происходит ручной отбор полезных фракций Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Рабочие-сортировщики отбирают основные виды коммерческих фракций: пленку, ПЭТ-бутылки, макулатуру, канистры, флаконы, алюминиевые банки Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков На данный момент большая часть сотрудников работают на аутсорсе Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Ножи, используемые сотрудниками при ручной обработке отходов Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Сотрудник управляет работой линии с пульта управления Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков / купить фото Отобранные ПЭТ-бутылки направляют заводам-переработчикам из Воронежа, Подмосковья и Владимирской области Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков / купить фото Сотрудник контролирует движение отходов на участке линии Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Отобранная бумажная фракция складируется в накопительном контейнере Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Сотрудник убирает территорию производственного участка Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Для повторного использования на МСК отбирают три вида стекла, стрейч-пленку, макулатуру, ПЭТ и металл, которые идут на продажу переработчикам из Воронежа, Подмосковья, Владимира и Липецка Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков / купить фото Погрузчик перемещает спрессованные фракции по территории корпуса Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Сотрудник предприятия на рабочем месте Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Собаки на территории производственного корпуса среди отходов Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Крупногабаритные отходы, такие как мебель, оконные рамы, обрезь деревьев, листва отправляются в шредер для измельчения при помощи погрузчика. Ульяна Ларионова