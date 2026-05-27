«Доступа к западным технологиям у нас еще долго не будет»

В Воронеже 27 мая на пленарном заседании одиннадцатого форума Столля губернатор Александр Гусев, отвечая на вопросы предпринимателей, затронул целый ряд проблем, влияющих на экономику региона, а также озвучил свои взгляды на использование искусственного интеллекта и на отношения бизнеса и власти. Среди ключевых сложностей глава региона назвал отсутствие прорывов в импортозамещении компонентов для радиоэлектроники. Также, по словам господина Гусева, его настораживает число возвращающихся с СВО военных без гражданской профессии. За диалогом губернатора с предпринимателями наблюдал корреспондент «Ъ-Черноземье» Егор Якимов.

По мнению Александра Гусева, в Воронежской области есть работающие механизмы поддержки бизнеса

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ По мнению Александра Гусева, в Воронежской области есть работающие механизмы поддержки бизнеса

Перед тем как перейти к общению с бизнесом в конференц-зале отеля Marriott, Александр Гусев заявил, что практически 35% трудоустроенных в Воронежской области работают в частном секторе экономики либо являются самозанятыми. За пять лет число таких работников выросло на 24%. «Хотя мы понимаем, что вот эти последние пять лет не самые простые для экономики, для социального самочувствия людей. Стараемся поддерживать все процессы, связанные с предпринимательством, в том числе крупным»,— сказал губернатор. При этом он отметил, что «финансово сложно зайти» под каждого предпринимателя.

Модератор секции, глава оргкомитета форума и председатель общественной палаты региона Наталья Хван начала диалог с губернатором с вопроса о том, что является главным конкурентным преимуществом региона для привлечения инвесторов. По мнению господина Гусева, все дело в «смелых решениях» самого бизнеса, а также в «неплохо выстроенных» механизмах его поддержки. Воронежская область, по данным губернатора, занимает седьмое место в РФ с точки зрения инвестиционного климата.

Глава оргкомитета форума Столля и председатель общественной палаты Воронежской области Наталья Хван

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Глава оргкомитета форума Столля и председатель общественной палаты Воронежской области Наталья Хван

Один из первых заданных главе региона вопросов касался замещения рабочих мест искусственным интеллектом. «Мы видим, что некоторые профессии уже страдают от ИИ. Я сама мама, моему ребенку семь, и хочется узнать, если бы у вас был такой же ребенок, куда бы вы его направили через 10–15 лет?»,— спросила аналитик рынка труда Мария Коновалова. Александр Гусев дал понять, что скептически относится к тезисам о том, что ИИ в ближайшее время может полностью заменить человека в части отраслей.

Аналитик рынка труда Мария Коновалова (слева)

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Аналитик рынка труда Мария Коновалова (слева)

«У нас есть завышенные ожидания от технологии искусственного интеллекта. Он может помочь человеку, но не заменить его. И делать это сейчас без отработанных технологий защиты, полностью доверяться ИИ нельзя, потому что есть люди с не очень правильными устремлениями, и через программные уязвимости можно причинить значительный ущерб»,— сказал господин Гусев.

Наталья Хван уточнила у главы региона, пользуется ли он сам ИИ. Губернатор уклонился от прямого ответа, сказав лишь, что в облправительстве «главный по искусственному интеллекту» — замгубернатора Игорь Лотков. «Главный по взаимодействию со структурами, которые развивают ИИ у себя: с банками и вузами»,— уточнил Александр Гусев.

Предприниматель Иван Елисеев спросил губернатора, каковы сегодня приоритеты региона в импортозамещении. «Мир, к сожалению, разошелся на европейско-американскую часть и на тех, кто сейчас взаимодействует в формате БРИКС. И доступа к европейским технологиям у нас еще очень долго не будет. Импортозамещение уже как термин не звучит в нашей среде, мы говорим о технологическом суверенитете»,— отметил господин Гусев.

Далее он обозначил три наиболее значимые для создания этого суверенитета отрасли: сельское хозяйство, радиоэлектроника и машиностроение.

Как пояснил губернатор, в АПК Воронежская область уже достигла значимых результатов — к примеру, доля отечественных семян составляет от 25 до 100% в зависимости от культуры. Ситуация с компонентами для радиоэлектроники складывается «сложнее»: «Прорывных успехов здесь нет». Зато, по словам главы региона, они есть в сфере робототехники, а также в создании оборудования для добычи нефти и газа.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Губернатор Воронежской области Александр Гусев

Исполнительный директор воронежского отделения союза предпринимателей «Опоры России» Татьяна Шкред затронула тему кадрового потенциала возвращающихся с СВО военных, спросив, как губернатор относится к их обучению предпринимательству. «Мы фактически опросили уже больше 20 тыс. участников спецоперации, как они видят свое будущее, и сейчас эта информация обрабатывается. Массово сделать из бойцов предпринимателей будет невозможно. Понимаем, что многие уходили с сельских территорий и видим, что у многих отсутствует гражданская профессия. Цифры сейчас называть не буду, они весьма настораживающие. Сейчас нужно выстраивать систему профобучения»,— заявил губернатор.

Руководитель отдела PR парка «Белый колодец» Полина Волкова поинтересовалась у главы региона, чем бизнес может помочь власти в формировании туристического образа Воронежской области. Губернатор констатировал, что с точки зрения туризма региону «не повезло», так как он не является участником Золотого кольца и не расположен вблизи моря. Впрочем, по его мнению, сейчас приоритеты у жителей меняются, и отдых «все чаще связан с изучением разных регионов России»:

«В этом наш шанс. Понятно, что с Кисловодском и Сочи мы не можем конкурировать, но за туристов из Москвы мы можем побороться. И задача бизнеса — обеспечить заявленный сервис».

«Не обязательно строить пятизвездочные отели, можно и в палаточном городке сделать так, что ожидания человека будут оправданы»,— добавил Александр Гусев.

Заключительный и уже традиционный для форума вопрос губернатору от Натальи Хван прозвучал так: «Необходима ли власть бизнесу так, как необходим власти бизнес?». Ответ на него господин Гусев проиллюстрировал личной историей. «Был конец 1993-го. Я попал на форум предпринимателей и власти в Москве. И выходит человек с двумя охранниками, заявляет: "Вы там во власти успокойтесь, разбирайтесь с мелким и средним бизнесом. А к крупному не лезьте, у нас все решено, есть корпоративные юристы и финансы". А я думаю: опасные вещи человек говорит, ведь посадят же. Человека звали Михаил Ходорковский (признан иностранным агентом). Поэтому нужна ли власть бизнесу? Нужна, безусловно»,— резюмировал глава региона.