Воронежская «Галерея Чижова» сократила убыток до 295 млн рублей в 2025 году

По итогам 2025 года владеющее крупнейшим в Воронеже одноименным торговым центром АО «Галерея Чижова» (ГЧ, основатель — депутат Госдумы Сергей Чижов) получило чистый убыток в 294,9 млн руб., что на 68,4% меньше, чем годом ранее (932,1 млн руб.). Выручка компании выросла с 2,71 до 3,02 млрд руб. (+11,2%). Это следует из бухгалтерской отчетности, с которой ознакомился «Ъ-Черноземье». В компании заявили «Ъ-Черноземье», что считают такой финансовый результат 2025 года позитивным, и назвали несколько факторов, которые повлияли на финпоказатели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жанровая фотография. ТРЦ «Галерея Чижова»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Жанровая фотография. ТРЦ «Галерея Чижова»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Себестоимость продаж ГЧ снизилась с 2,28 до 1,98 млрд руб. (–13%), валовая прибыль при этом выросла с 431,4 млн до 1,03 млрд руб. (рост более чем в 2 раза). Прибыль от продаж увеличилась с 366,3 до 957,8 млн руб. (рост более чем в 2,5 раза). Коммерческие расходы выросли с 24,6 до 32,5 млн руб. (+32,3%). Убыток до налогообложения составил 378,1 млн руб. против 1,32 млрд руб. годом ранее.

ГЧ снизилась с 2,28 до 1,98 млрд руб. (–13%), при этом выросла с 431,4 млн до 1,03 млрд руб. (рост более чем в 2 раза). увеличилась с 366,3 до 957,8 млн руб. (рост более чем в 2,5 раза). выросли с 24,6 до 32,5 млн руб. (+32,3%). составил 378,1 млн руб. против 1,32 млрд руб. годом ранее. Активы компании за год снизились с 14,2 до 11,8 млрд руб. (–16,9%). Оборотные активы сократились с 6,06 до 4,21 млрд руб. (–30,5%).

В пресс-службе ГЧ «Ъ-Черноземье» заявили, что считают результат 2025 года в целом позитивным, отметив три ключевых фактора «улучшения финансовых показателей». «Рост выручки был обеспечен за счет эффективности работы управляющей компании ТРЦ, а также обновления команды топ-менеджеров,— сказали в компании.— Были привлечены новые бренды, современные концепции, постоянно проводятся маркетинговые активности, которые способствуют увеличению товарооборота и проходимости». Также, как отметили в ГЧ, на сокращение убытков и рост выручки повлияли «снижение себестоимости и оптимизация структуры затрат, что позволило повысить маржинальность бизнеса и сократить операционные расходы».

Согласно данным отчетности, ГЧ сократило обязательства перед кредиторами и одновременно — объем средств, которые контрагенты задолжали самой компании.

Дебиторская задолженность уменьшилась с 2,39 млрд руб. на 31 декабря 2024 года до 1,38 млрд руб. на 31 декабря 2025-го (–42,1%). Кредиторская задолженность снизилась с 3,24 до 1,48 млрд руб. (–54,4%).

В ГЧ заявили «Ъ-Черноземье», что на финансовые результаты также повлияло «завершение длившихся более четырех лет судебных разбирательств в рамках корпоративного конфликта». «Он негативно отражался на имидже компании и ее финансовой устойчивости, взаимоотношениях с некоторыми контрагентами и должниками, но теперь — окончен»,— считают в компании.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Галерея Чижова» зарегистрировано в 2006 году в Воронеже. Уставный капитал — 1,11 млрд руб. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным прочим нежилым недвижимым имуществом. Гендиректор — Елена Свинарева. Акционеров АО не раскрывает, по данным «СПАРК-Интерфакс», с 2015 года.

О судах «Галереи Чижова» за бренд — читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Фамильная ценность».

Сергей Калашников