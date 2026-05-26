В Воронеже вложат 200 млн в разработку лазерных станков взамен «недружественных»

Воронежский государственный технический университет (ВГТУ) и Конструкторское бюро химавтоматики (КБХА) разработают специальную установку с ЧПУ для нанесения лазером искусственных шероховатостей на металлические поверхности сложной формы. Об этом 26 мая на форуме Столля сообщил проректор ВГТУ Игорь Дроздов на сессии «Выращивая будущее: аддитивные технологии для бизнеса и промышленности». Общий объем вложений в проект оценивается в 200 млн руб.

Фото: Коммерсантъ / Александр Колосов Игорь Дроздов, проректор по взаимодействию с промышленными предприятиями ВГТУ, на сессии «Выращивая будущее: аддитивные технологии для бизнеса и промышленности» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Сессия «Выращивая будущее: аддитивные технологии для бизнеса и промышленности» на форуме Столля 2026 и предпринимательской премии имени Вильгельма Столля в Воронеже.

Квалифицированным заказчиком выступает АО «КБХА» (интегрировано в АО «НПО Энергомаш» госкорпорации «Роскосмос»). В структуре финансирования 166,6 млн руб. отводится бюджетной субсидии, по 16,7 млн вложат ВГТУ и КБХА. По словам господина Дроздова, в 2026 году будет готов макетный образец станка, а в 2027-м планируется создание действующего образца.

В презентации проекта отмечено, что одной из его ключевых задач является импортозамещение — «по сравнению с использованием на сегодняшний момент оборудования производства недружественной страны». Также разработка призвана повысить производительность труда на 50% за счет «исключения сдерживающих факторов» и сократить производственный цикл.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» также сообщал, что в Воронежской области приняли первый в России закон о мерах поддержки компаний и индивидуальных предпринимателей, которые внедряют на своих предприятиях роботов. В облдуме отметили, что документ «создает правовую базу для системной модернизации промышленности».

Денис Данилов