Белгородские власти хотят вернуть мобильный интернет и уличное освещение

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев поручил возобновить стабильную работу мобильного интернета и включить уличное освещение в Белгороде. Решение было принято по итогам заседания оперативного штаба с учетом текущей обстановки и многочисленных обращений жителей.

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

«Принимая во внимание запрос жителей, дал поручение с сегодняшнего вечера включить городское уличное освещение и возобновить стабильное предоставление услуг мобильного интернета в Белгороде»,— сообщил господин Шуваев в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, вопрос возвращения связи и освещения в других муниципалитетах будет решаться на местном уровне. Соответствующие полномочия он раздал главам городов и районов. Уличное освещение в облцентре отключено с октября 2025 года. Ограничения на работу мобильного интернета в Белгородской области, как и по всей России, постепенно вводят с мая прошлого года.

В марте «Ъ-Черноземье» сообщал, что на тот момент глава региона Вячеслав Гладков жаловался на интернет: перебои с подключением возникали даже к «белым спискам» и мессенджеру Max.

Анна Швечикова