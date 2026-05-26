Воронежская компания научилась печатать на 3D-принтерах санкционные детали для Airbus

Специализирующееся на аддитивных технологиях (3D-печать из пластика или металла) воронежское предприятие ООО «Реверс инжиниринг» наладило выпуск деталей интерьера для пассажирских широкофюзеляжных лайнеров Airbus A330, официальные поставки которых в РФ невозможны из-за санкций. Об этом сообщил руководитель производственно-технического отдела воронежской компании Илья Горбач на сессии форума Столля «Выращивая будущее: аддитивные технологии для бизнеса и промышленности», которую посетил «Ъ-Черноземье».

Как рассказал господин Горбач, на предприятии реализован проект по производству деталей авиационного интерьера Airbus A330: подлокотников, реек, столиков. Они изготавливаются 3D-печатью по технологии SLM из алюминиевого сплава марки PC330 с минимальным использованием механической обработки под последующую покраску и покрытие. Проект задуман как «ремонтное мелкосерийное производство». Один из заказчиков, по данным «Ъ-Черноземье», «Аэрофлот».

«Сами детали изначально идут под традиционный метод изготовления, то есть фрезеровку. Но аддитивные технологии — это технологии сложения, а не вычитания. Основным плюсом данной технологии является сокращение времени на производство, не требуется дополнительная оснастка, это экономия материала, а также высокая точность и сложность изготавливаемых изделий в единицу времени. Помимо этого, качество и надежность остаются на уровне»,— рассказал на форуме представитель компании.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Реверс инжиниринг» было зарегистрировано в Воронеже в ноябре 2024 года для предоставления услуг по производству изделий методом порошковой металлургии. По собственным данным, компания занимается 3D-сканированием, 3D-моделированием, изготовлением деталей с применением аддитивных технологий, вакуумным литьем из полимеров и воска, постобработкой «печатных» изделий, техническим перевооружением машиностроительных предприятий с применением аддитивных технологий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. 50% компании принадлежит Николаю Щекину, 30% — Олегу Золотареву, 20% — Евгению Гринину, который также занимает пост гендиректора в компании. Господа Золотарев и Щекин также в равных долях владеют местным ООО «Центр переточки инструмента "Арсенал Тулс"» (оптовая торговля эксплуатационными материалами и принадлежностями машин). 2025 год ООО «Реверс инжиниринг» закончило с выручкой 969,3 млн руб. и чистой прибылью 158,6 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 1,2 млрд руб. и 309,8 млн руб. соответственно.

Сергей Калашников