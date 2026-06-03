«Индиго» открывает летний сезон

На террасе, расположившейся на крыше пятизвездочного отеля — старинного особняка XIX века с высоты птичьего полета открывается вдохновляющий вид на 32 достопримечательности Петербурга: Исаакиевский собор, храм Спаса на Крови, Петропавловскую крепость, крейсер «Аврора», Смольный собор, «Лахта Центр» и многие другие. Познакомиться с историческими доминантами различных эпох поближе можно через подзорную трубу, установленную в открытой лаунж-зоне террасы. Знакомство может быть не только визуальным: эксперт по Литейной части Анна Маркович легко и нетривиально «озвучивает» эти великолепные панорамы в своей аудиоэкскурсии.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: INDIGO ST. PETERSBURG-TCHAIKOVSKOGO Фото: INDIGO ST. PETERSBURG-TCHAIKOVSKOGO

Пища для ума органично сочетается с гастрономией. К новому летнему сезону шеф-повар ресторана Денис Климонтов обновил меню, в котором правят бал яркие сочные блюда с гастрономическим намеком на дальние дороги и путешествия. Слегка пикантный и подкопченный красный перец в сочетании с соусом из тунца, сливочной соленой фетой и таджаскскими оливками придает трапезе средиземноморский акцент. А севиче с камчатским крабом, дыней и томатами, которые объединяет дрессинг на основе фреша из дыни, пюре из маракуйи, оливкового масла и чили, создает ассоциации с тропическими странами.

Салат с арбузом, фетой, устричным дрессингом и кинзой открывается пряными, солоноватыми и насыщенными оттенками вкуса, а суп из йогурта с креветками и укропными огурцами освежает, деликатно заостряя послевкусие. Шелковая глянцевая текстура дорадо с брокколи и соусом из печеного перца с тофу соединяется с тонкими грибными оттенками соуса и способна подарить еще и тактильные впечатления.

И конечно, Денис Климонтов, будучи истинным петербуржцем, не мог не включить в сезонное меню жареную корюшку: специалитет будут подавать до конца июня.

Светлана Куликова