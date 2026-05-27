Главные новости за 27 мая. Кубань, Крым, Адыгея

Ракета попала в здание Южного управления Центрального банка в Севастополе. По предварительным данным, над районами Северной стороны, Фиолента, Севастопольской бухты и бухты Омега было уничтожено более 20 беспилотников.

В Краснодарском крае в апреле цены выросли на 0,15%, а годовая инфляция снизилась до 5,2% на фоне удешевления продуктов и укрепления рубля.

Поступления от предприятий потребительской сферы Краснодарского края в бюджет региона за январь—апрель 2026 года составили 33,7 млрд руб., сообщили в пресс-службе краевого департамента потребсферы.

Оперативные службы Краснодарского края переведут в режим повышенной готовности. Причиной стали проливные дожди, которые создают угрозу подъема уровня воды в реках, местами с достижением опасных отметок.

Министром образования и науки Краснодарского края назначен Сергей Пронько. Соответствующее распоряжение подписал губернатор.

С начала 2026 года в Краснодарском крае по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» для малого и среднего бизнеса выдали 253 льготных микрозайма на общую сумму 806 млн руб.

В Севастополе после ночной атаки ВСУ был обнаружен контейнер со взрывчаткой. Предмет похож на коробку, обшитую пенопластом. Она была сброшена с беспилотного летательного аппарата.

Родственники военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции и захороненных на кладбище в хуторе Копанском, обратились к властям с просьбой усилить охрану воинского сектора и благоустроить подъездные пути к местам захоронений.

Средний размер автокредита в Краснодарском крае в апреле 2026 года составил 1,6 млн руб., увеличившись на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда показатель находился на уровне 1,3 млн руб.

Система агрострахования с господдержкой выплатила аграриям Южного и Северо-Кавказского федеральных округов 13,1 млрд руб. убытков за 2024–2025 годы. Краснодарский край оказался в числе пяти регионов юга России, где страхование растениеводства с господдержкой стабильно убыточно для страховщиков.