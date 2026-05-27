Жителей Севастополя предупредили о взрывчатке в контейнерах, сброшенных с БПЛА

В Севастополе после ночной атаки ВСУ был обнаружен контейнер со взрывчаткой. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале, этот предмет похож на коробку, обшитую пенопластом. Она была сброшена с беспилотного летательного аппарата.

Фото: Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

Глава региона отметил, что сбросы с БПЛА могут выглядеть по-разному, однако все они представляют опасность. Михаил Развожаев призвал жителей предупредить детей, что подобные предметы нельзя трогать, подбирать или переносить.

При обнаружении подозрительного предмета губернатор рекомендовал отойти на безопасное расстояние, оградить место и вызвать спасателей по номеру 112.

Алина Зорина