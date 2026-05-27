Инфляция на Кубани в апреле замедлилась до 5,2%

В Краснодарском крае в апреле цены выросли на 0,15%, а годовая инфляция снизилась до 5,2% на фоне удешевления продуктов и укрепления рубля. Об этом сообщает пресс-служба Южного ГУ Центрального банка РФ.

Яйца на Кубани подешевели после роста цен в предыдущие месяцы. В апреле спрос на них немного уменьшился. Сильнее всего из продуктов подешевели огурцы — на 16,2%. В регионе растет производство тепличных овощей, поэтому их предложение на рынке расширилось. Кроме того, весной огурцы выращивать дешевле — становятся меньше расходы на досвечивание и отопление теплиц, снижаются и цены на продукцию.

Подешевели инструменты и оборудование, телевизоры и средства связи, электроника и техника. Во многом это обусловлено сокращением спроса в условиях охлаждения потребительского кредитования. Также сказалось укрепление рубля.

Санаторно-оздоровительные услуги в регионе за месяц заметно подорожали. Число туристов на Кубани в апреле по сравнению с мартом увеличилось. Повышенный спрос позволил домам отдыха, пансионатам и санаториям края переносить в стоимость путевок возросшие затраты на оплату труда сотрудников, а также обновление номеров. При этом благодаря укреплению рубля в апреле подешевели путевки практически по всем основным направлениям отдыха за границей.

«Годовая инфляция на Кубани продолжила снижаться и составила 5,2%. Этот показатель демонстрирует, как у нас в регионе за год изменилась стоимость потребительской корзины в целом — а это около 560 позиций, наиболее востребованных у людей»,— комментирует заместитель начальника экономического управления Южного ГУ Банка России Петр Воронин.

По его словам, Банк России продолжает поддерживать высокие ставки в экономике, чтобы замедлить рост цен и защитить доходы и сбережения граждан. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5,5% в 2026 году.

Алина Зорина