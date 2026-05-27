В Краснодаре усилят охрану могил бойцов на кладбище в Копанском по просьбе родных

Родственники военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции и захороненных на кладбище в хуторе Копанском, обратились к властям с просьбой усилить охрану воинского сектора и благоустроить подъездные пути к местам захоронений. Как сообщил в своем MAX-канале глава Краснодара Евгений Наумов, все замечания граждан приняты в работу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Для усиления охраны на воинском секторе установят дополнительные камеры видеонаблюдения. Чтобы обеспечить надежную передачу сигнала в АПК «Безопасный город», прорабатывается возможность проектирования локальной системы видеонаблюдения, которая в последующем будет интегрирована в общую. Также маршрут патрульно-постовой службы будет максимально приближен к воинскому сектору.

По поручению мэра на этой неделе с представителем инициативной группы встретится заместитель главы Краснодара Максим Онищенко. На встрече будут более детально обсуждены все озвученные просьбы и возможности их реализации.

«Вместе в конструктивном диалоге мы будем хранить и оберегать память о наших героях»,— добавил господин Наумов.

Наталья Решетняк