Ракета попала в здание Южного управления Центрального банка в Севастополе

В Севастополе в ночь на 27 мая силы ПВО и мобильные огневые группы отражали комбинированную атаку беспилотников и ракет, предположительно Storm Shadow. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По предварительным данным, над районами Северной стороны, Фиолента, Севастопольской бухты и бухты Омега было уничтожено более 20 беспилотников. Информации о пострадавших не поступало.

Как сообщили в городской спасательной службе, одна из ракет попала в здание Южного управления Центрального банка на улице Ластовой. В результате возник пожар на крыше, а в соседних жилых домах взрывной волной были повреждены окна и балконы.

Кроме того, на Ластовой площади ударной волной поврежден фасад, окна и балконы восьмиэтажного жилого дома. В районе улицы Гоголя, по предварительной информации, ракета также повредила административное здание, не использовавшееся в последнее время. В близлежащих многоквартирных домах зафиксированы повреждения остекления.

Городские власти призвали жителей сообщать об обнаружении опасных предметов по номеру 112.

Вячеслав Рыжков