С начала года предприятия потребсферы Кубани заплатили 34 млрд рублей налогов

Поступления от предприятий потребительской сферы Краснодарского края в бюджет региона за январь—апрель 2026 года составили 33,7 млрд руб., сообщили в пресс-службе краевого департамента потребсферы. Показатель практически соответствует уровню аналогичного периода прошлого года.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Основная доля пришлась на специальные налоговые режимы — 10,9 млрд руб. Далее следуют поступления по НДФЛ (10,5 млрд руб.), налогу на прибыль организаций (5,8 млрд руб.), а также акцизам на крепкий алкоголь и пиво (4,8 млрд руб.).

Власти отмечают, что потребительская сфера сохраняет лидирующие позиции среди отраслей региона по объему налоговых отчислений. Такая структура поступлений, по оценке администрации, обеспечивает устойчивость доходной базы бюджета и формирует ресурс для реализации социальных программ.

