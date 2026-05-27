Сергей Пронько возглавил министерство образования Краснодарского края

Министром образования и науки Краснодарского края назначен Сергей Пронько. Соответствующее распоряжение подписал губернатор. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Сергей Пронько родился 15 сентября 1970 года в Краснодаре. В 1994 году он окончил Киевское высшее зенитное ракетное инженерное училище имени С.М. Кирова по специальности «Радиотехнические средства». После этого проходил службу в органах внутренних дел России на должностях профессорско-преподавательского состава. В 1999 году получил второе высшее образование в Краснодарском юридическом институте МВД России по специальности «Юриспруденция».

С 2003 года работал заместителем директора Краснодарского технического колледжа, а в 2007 году стал директором профессионального образовательного учреждения. Также окончил Кубанский государственный университет по специальности «Финансы и кредит».

В 2018 году назначен на должность первого заместителя министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, с 2025 года занимал пост первого заместителя министра образования и науки региона.

Сергей Пронько имеет ученую степень кандидата педагогических наук, звание «Почетный работник среднего профессионального образования Российской Федерации». Награжден медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» III степени и медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» II степени.

