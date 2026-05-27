С начала года для малого и среднего бизнеса по нацпроекту выдали 253 микрозайма

С начала 2026 года в Краснодарском крае по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» для малого и среднего бизнеса выдали 253 льготных микрозайма на общую сумму 806 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Губернатор Краснодарского края провел совещание регионального проектного комитета, где обсуждалась реализация национальных проектов. На 2026 год в регионе на эти цели предусмотрено 53,5 млрд руб. По словам главы Кубани, в условиях финансовых вызовов нацпроекты остаются ключевым инструментом масштабного развития региона.

С начала года в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» краевой Фонд микрофинансирования выдал 253 льготных микрозайма для малого и среднего бизнеса на сумму 806 млн руб. Кроме того, по этому же нацпроекту уже 420 предприятий и почти 160 учреждений социальной сферы края внедряют бережливые технологии. Наибольший процент кассового освоения показали национальные проекты «Экологическое благополучие», «Семьи», «Молодежь и дети».

Директор департамента организации проектной деятельности администрации края Светлана Герих заявила, что для недопущения отставаний от графиков важно уделить особое внимание процессам заключения контрактов. Курирующие нацпроекты руководители ведомств и главы муниципалитетов должны контролировать исполнение всех этапов.

Министр экономики края Алексей Юртаев рассказал о реализации задачи по вовлечению к 2030 году в федеральный проект «Производительность труда» 597 организаций реального сектора экономики и 4800 организаций социальной сферы. Для этого создан Штаб по контролю за реализацией федпроекта.

Участниками проекта уже являются 420 средних и крупных предприятий обрабатывающего производства, сельского хозяйства, строительства, транспорта и торговли. Их суммарная выручка превышает 1,3 трлн руб., численность рабочих — 87,4 тыс. человек. Накопленный экономический эффект от реализации проекта составил 172,78 млрд руб. Благодаря внедрению технологий бережливого производства удалось восполнить кадровый дефицит в 110 тыс. человек.

Для повышения производительности труда в учреждениях социальной сферы в Краснодарском крае разработана программа обучения сотрудников, которые изучают основы бережливых технологий.

Алина Зорина