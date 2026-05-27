За год средний размер автокредита на Кубани вырос на 18%

Средний размер автокредита в Краснодарском крае в апреле 2026 года составил 1,6 млн руб., увеличившись на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда показатель находился на уровне 1,3 млн руб. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). По объему среднего чека автокредитования Кубань заняла пятое место среди 30 регионов-лидеров.

Наибольший средний размер автокредитов в апреле зафиксирован в Москве — 2,05 млн руб., Московской области — 1,82 млн руб., Санкт-Петербурге — 1,74 млн руб., а также в Ленинградской области — 1,63 млн руб.

В среднем по России размер выданного автокредита в апреле достиг 1,48 млн руб., что на 17,6% превышает показатель апреля 2025 года, когда он составлял 1,26 млн руб.

Как отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, с сентября прошлого года средний размер автокредитов стабилизировался на уровне около 1,5 млн руб. По его словам, такая динамика связана с осторожной политикой банков в отношении рисков, сдержанным спросом на автокредиты на фоне повышения утилизационного сбора, высоких процентных ставок и роста цен на автомобили.

