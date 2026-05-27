Главные новости за 27 мая. Новороссийск

Арбитражный суд Краснодарского края по иску Роспотребнадзора оштрафовал на 30 тыс. руб. ООО «Титан», владельца детского центра «Город детей» в Новороссийске, за нарушение технических регламентов на пищевую продукцию.

Режим «Повышенная готовность» вводится в Новороссийске с 11:00 27 мая до 17:00 1 июня 2026 года. Причиной стало ухудшение погодных условий: синоптики прогнозируют сильный дождь, ливень с грозой, град и ветер, порывы которого достигнут 20–25 м/с.

На пляжах Анапы продолжаются работы по просушке, просеиванию и выравниванию завезенного песка с использованием специализированной техники. Мероприятия охватывают практически все побережье курорта, куда уже доставлены новые объемы песка.

В предстоящем летнем сезоне в Анапе ожидается не менее 3 млн туристов против 1,5 млн годом ранее. Это связано со снятием запрета на купание с 1 июня 2026 года.

Количество субъектов МСП в Новороссийске ежегодно растет на 5%. В Новороссийске зарегистрировано более 19 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Число самозанятых в городе превысило 50 тыс. человек.