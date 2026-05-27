Количество субъектов МСП в Новороссийске ежегодно растет на 5%

В Новороссийске в преддверии Дня российского предпринимательства состоялось чествование представителей бизнес-сообщества. В ходе встречи власти города обсудили с предпринимателями инициативы и меры поддержки, направленные на дальнейшее развитие экономики муниципалитета, рассказал глава Новороссийска Андрей Кравченко.

Как отметил мэр, в Новороссийске зарегистрировано более 19 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, при этом их количество ежегодно увеличивается примерно на 5%. Число самозанятых в городе превысило 50 тыс. человек.

По данным администрации, Новороссийск занимает лидирующие позиции в Краснодарском крае по объему оказанных услуг. За прошлый год городской Центр поддержки предпринимательства провел около 4 тыс. консультаций, а 25 предпринимателей получили финансирование от краевого фонда микрофинансирования на общую сумму 78,6 млн руб.

Вячеслав Рыжков