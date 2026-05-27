Детский центр в Новороссийске оштрафован за нарушения хранения продуктов

Арбитражный суд Краснодарского края по иску Роспотребнадзора оштрафовал на 30 тыс. руб. ООО «Титан», владельца детского центра «Город детей» в Новороссийске, за нарушение технических регламентов на пищевую продукцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как установлено судом, внеплановая выездная проверка, проведенная 17 марта 2025 года территориальным отделом Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Новороссийске, выявила нарушения в пищеблоке детского центра «Город детей» на Мысхакском шоссе.

В морозильных камерах и холодильных витринах хранилась продукция без указания даты и времени вскрытия упаковки. Среди изъятого — сыры, овощи, фрукты, мясные и рыбные полуфабрикаты, морепродукты, грибы, яйца, соусы, масло, хлеб и готовая кулинария. Общий вес немаркированных товаров составил 87,6 тыс. кг.

В суде отметили, что отсутствие маркировки делает невозможной оценку безопасности продукции, соблюдения условий и сроков хранения, создает риск микробиологического и паразитарного загрязнения, а также угрозу возникновения инфекционных заболеваний (острые кишечные инфекции, сальмонеллез, пищевые токсикоинфекции) и массовых пищевых отравлений.

Нарушение квалифицировано по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований техрегламентов, создавшее угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан). Штраф назначен в размере 30 тыс. руб. Ходатайство общества о замене штрафа предупреждением отклонено, поскольку правонарушение создает реальную угрозу жизни и здоровью людей.

Решение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд.

Александра Локтионова