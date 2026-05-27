В Новороссийске ввели режим повышенной готовности из-за погоды

Режим «Повышенная готовность» вводится в Новороссийске с 11:00 27 мая до 17:00 1 июня 2026 года. Причиной стало ухудшение погодных условий: синоптики прогнозируют сильный дождь, ливень с грозой, град и ветер, порывы которого достигнут 20–25 м/с. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-героя.

Соответствующее постановление № 2843 от 27.05.2026 устанавливает муниципальный уровень реагирования для структур Новороссийского городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

По данным администрации, в указанный период в готовности к оперативной отработке заявок от населения находятся специалисты Службы спасения, коммунальные и дорожные службы, отдел гражданской защиты, управление ГО и ЧС, «АПК Безопасный город – ЕДДС», пожарная охрана, МЧС России по Краснодарскому краю, УМВД России по Новороссийску, ресурсоснабжающие организации, городская больница № 1 и сотрудники администраций внутригородских районов.

Кроме того, как сообщалось ранее, прогнозируется подъем уровня воды в реках, малых реках и водотоках бассейна Кубани на юго-востоке края. В отдельных районах показатели могут превысить неблагоприятные отметки. В бассейне реки Лаба в районе Лабинска ожидается повышение уровня воды до опасных значений.

Алина Зорина