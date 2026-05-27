На пляжах Анапы просушивают и просеивают завезенный песок

На пляжах Анапы продолжаются работы по просушке, просеиванию и выравниванию завезенного песка с использованием специализированной техники. Мероприятия охватывают практически все побережье курорта, куда уже доставлены новые объемы песка.

Директор АО «Курорты Анапы» Николай Заливин сообщил, что сейчас основные работы ведутся на участке от лаундж-зоны Центрального пляжа до реки Анапки. При благоприятных погодных условиях, по его словам, планируется также обработка территории от Лечебного пляжа до этой же лаундж-зоны.

Параллельно выполняется аэрация и просушка песка на отрезке от Анапки в сторону отеля «Пляжный поселок». После этого участок будет полностью выровнен и просеян, аналогичные работы продолжатся и на других территориях побережья.

Завершается завоз песка в районе санатория «Рябинушка» и Межсанаторного проезда, включая территорию детского лагеря «Юбилейный». Отдельно ведется доставка песка в районе реки Можепсин.

Также начаты подготовительные работы на участке возле отеля «Карудо» — это последние около 1,5 км береговой линии, где в ближайшее время также планируется завоз песка.

