Главные новости за 25 мая. Кубань, Крым, Адыгея

Двоих подростков, пострадавших при обрушении балкона в школе №13 в поселке Кача, выписали из больницы. В медицинском учреждении продолжают находиться четверо подростков. Еще двое юношей проходят лечение в Российской детской клинической больнице.

Рост туристического потока в Краснодарский край в летнем сезоне 2026 года может составить 4–5% по сравнению с прошлым годом, превысив 9 млн человек. Наиболее востребованными направлениями предстоящего сезона станут Геленджик, Анапа и Сочи.

По данным Объединенного кредитного бюро, в апреле 2026 года банки выдали россиянам 2,03 млн кредитов наличными, что сопоставимо с мартовским уровнем (2,04 млн). В годовом выражении сегмент продолжил рост: число выдач увеличилось на 60% к апрелю 2025 года, когда было оформлено 1,27 млн кредитов.

Кубань лидирует в топе популярных направлений для длительных поездок. Число бронирований отелей и посуточного жилья в этом сегменте выросло на 31% год к году. Аналитики связывают динамику как с ростом числа поездок с длительным отдыхом, так и с распространением формата удаленной работы в сочетании со сменой локации.

Правительство РФ утвердило обновленную программу приватизации федерального имущества на 2026–2028 годы, в которую включено упоминание о возможной продаже пакета акций ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба вошел в окончательный состав сборной Колумбии по футболу на Чемпионат мира 2026 года. Чемпионат пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Высшая квалификационная коллегия судей прекратила отставку бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова. Он лишается льгот и выплат, а также гарантии личной неприкосновенности.

Сотрудники кубанской полиции в 2025 году зарегистрировали 4931 преступление по статье 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков). Это на 17% больше, чем годом ранее, когда было выявлено 4210 подобных преступлений.

Глава Анапы Светлана Маслова подписала постановление о начале официального купального сезона в городе. Он продлится с 1 июня до 30 сентября.

Третий апелляционный суд общей юрисдикции подтвердил приговор в отношении Озманова Д.Ш., более известного в криминальных кругах как «Дато Краснодарский» и «Дато Бельгиец». Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима за занятие высшего положения в преступной иерархии.