Число выявленных фактов сбыта наркотиков на Кубани за 2025 год выросло на 17%

Сотрудники кубанской полиции в 2025 году зарегистрировали 4931 преступление по статье 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков). Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в Главном управлении МВД России по Краснодарскому краю.

Это на 17% больше, чем годом ранее, когда было выявлено 4210 подобных преступлений. При этом количество деяний, предусмотренных статьей 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств), сократилось с 2554 до 1944.

Всего из незаконного оборота в 2025 году изъято около 314 килограммов наркотических средств — на 49,5 кг больше, чем в 2024 году. В МВД отметили, что традиционные «уличные» дилеры почти исчезли, уступив место цифровым технологиям и бесконтактным методам торговли через интернет.

Наталья Решетняк