Футболист ФК «Краснодар» Кордоба вошел в состав сборной Колумбии на ЧМ-2026

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба вошел в окончательный состав сборной Колумбии по футболу на чемпионат мира 2026 года. Как сообщает «Спорт-Экспресс», чемпионат пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ

В список вошли форвард «Краснодара» Джон Кордоба и экс-хавбек «Динамо» и ЦСКА Хорхе Карраскаль, выступающий за «Фламенго». Однако в состав не попали игроки «Зенита» Вильмар Барриос и Джон Дуран.

Кроме того, известен список вратарей: Камило Варгас («Атлас», Мексика), Альваро Монтеро («Велес Сарсфилд», Аргентина), Давид Оспина («Атлетико Насьонал»). В защитниках числятся: Давинсон Санчес («Галатасарай», Турция), Джон Лукуми («Болонья», Италия), Йерри Мина («Кальяри», Италия), Виллер Дитта («Круз Асуль», Мексика), Даниэль Муньос («Кристал Пэлас», Англия), Сантьяго Ариас («Индепендьенте», Аргентина), Йохан Мохика («Мальорка», Испания), Дейвер Мачадо («Нант», Франция).

Сообщается, что в список полузащитников вошли: Джефферсон Лерма («Кристал Пэлас», Англия), Хуан Портилья («Атлетико Паранаэнсе», Бразилия), Ричард Риос («Бенфика», Португалия), Кевин Кастаньо («Ривер Плейт», Аргентина), Густаво Пуэрта («Расинг», Испания), Джон Ариас («Палмейрас», Бразилия), Хорхе Карраскаль («Фламенго», Бразилия), Хуан Кинтеро («Ривер Плейт», Аргентина), Хамес Родригес («Миннесота», США). Нападающие: Луис Диас («Бавария», Германия), Хаминтон Кампас («Росарио Сентраль», Аргентина), Андрес Гомес («Васко да Гама», Бразилия), Луис Суарес («Спортинг», Португалия), Джон Кордоба («Краснодар», Россия), Кучо Эрнандес («Бетис», Испания).

Отмечается, что сборная Колумбии выступит в одной группе с Португалией, ДР Конго и Узбекистаном.

Алина Зорина