Купальный сезон в Анапе начнется 1 июня

Глава Анапы Светлана Маслова подписала постановление о начале официального купального сезона в городе. Он продлится с 1 июня до 30 сентября. Об этом мэр сообщила в своем Telegram-канале.

Фото: министерство ГО и ЧС Краснодарского края

Сейчас специалисты проводят подготовительные работы на галечных пляжах и на 1 км песчаных, которые ранее вывели из зоны ЧС. Также идет установка необходимой к купальному сезону инфраструктуры. Продолжается отсыпка остальной пляжной территории чистым песком.

По словам Светланы Масловой, в ближайшее время сотрудники предприятия «Курорты Анапы» начнут работы по боронованию и последующему просеиванию песка на отсыпанных участках береговой линии, после чего начнется установка пляжной инфраструктуры.

Алина Зорина