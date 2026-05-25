В апреле на Кубани выдали 83 тысячи кредитов наличными на 15,47 млрд рублей

По данным Объединенного кредитного бюро, в апреле 2026 года банки выдали россиянам 2,03 млн кредитов наличными, что сопоставимо с мартовским уровнем (2,04 млн). В годовом выражении сегмент продолжил рост: число выдач увеличилось на 60% к апрелю 2025 года, когда было оформлено 1,27 млн кредитов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Общий объем кредитования в апреле составил 418,15 млрд руб., прибавив 3% к марту (407,32 млрд руб.) и 83% в годовом сравнении (228,59 млрд руб. годом ранее). Средний размер кредита достиг 206 тыс. руб. против 200 тыс. руб. месяцем ранее и 180 тыс. руб. в апреле 2025 года. Средний срок кредитования увеличился до 28 месяцев, а полная стоимость кредита снизилась до 30,24% с 30,92% в марте.

За январь—апрель 2026 года россияне оформили 7,25 млн кредитов наличными на 1,40 трлн руб. Среднемесячный объем выдач составил 349,72 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года число кредитов выросло на 40%, объем — на 71%.

В региональной структуре кредитования в апреле лидировали Москва (124,57 тыс. кредитов на 42,82 млрд руб.), Московская область (113,17 тыс. на 32,41 млрд руб.), Санкт-Петербург (62,89 тыс. на 19,04 млрд руб.), Краснодарский край (83,06 тыс. на 15,47 млрд руб.) и Свердловская область (69,04 тыс. на 13,77 млрд руб.).

Наибольшие средние суммы кредитов зафиксированы в Москве (344 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (303 тыс. руб.) и Московской области (286 тыс. руб.). Самые длительные сроки кредитования отмечены в Кабардино-Балкарии, Крыму и Севастополе (в среднем 35 месяцев), наиболее короткие — в Чукотском автономном округе (22 месяца).

Наибольшая кредитная активность с начала года наблюдалась в Чукотском и Ненецком автономных округах, Сахалинской области и Республике Алтай, где на 100 жителей приходится более 10 новых кредитов. Минимальные показатели зафиксированы в Дагестане, Ингушетии и Чечне, где этот показатель остается ниже одного кредита на 100 человек.

Вячеслав Рыжков