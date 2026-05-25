Апелляционный суд оставил в силе приговор «вору в законе» «Дато Краснодарскому»

Третий апелляционный суд общей юрисдикции подтвердил приговор в отношении Озманова Д.Ш., более известного в криминальных кругах как «Дато Краснодарский» и «Дато Бельгиец». Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима за занятие высшего положения в преступной иерархии, сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Судебная коллегия по уголовным делам 25 мая 2026 года рассмотрела жалобы адвокатов осужденного на вердикт Краснодарского краевого суда, вынесенный 11 июля 2025 года. Защитники настаивали на отмене приговора, ссылаясь на нарушения уголовно-процессуального закона.

Установлено, что Озманов обладал статусом «вора в законе» с 2000 года. «Коронован» он был на территории Греции при участии влиятельного «вора в законе» Усояна А.Р., известного как «Дед Хасан». За ним была закреплена зона преступного влияния — Краснодарский край, в том числе исправительные учреждения региона.

После введения в УК РФ ст. 210.1 с 12 апреля 2019 года Озманов не отказался от своего статуса. Он продолжал назначать «положенцев» и «смотрящих» в колониях, собирать денежные средства в «воровской общак», разрешать споры между криминальными авторитетами и давать обязательные для исполнения указания.

В декабре 2021 года Озманов назначил «положенцем» в ФКУ ИК-4 УФСИН России по Краснодарскому краю осужденного Коломыцева В.В. (кличка «Крест»), а в мае 2022 года — «смотрящим» за «воровским общаком» той же колонии Пироева В.Т.

Сам Озманов с 2022 года находится в международном розыске и скрылся за пределами РФ, однако его криминальный статус сохраняется. Отмечается, что это подтвердили показания десятков свидетелей, включая сотрудников правоохранительных органов, и результаты оперативно-розыскной деятельности. Во время обысков в жилищах Озманова и его родственников обнаружены предметы с символикой «воровской звезды»: нарды, четки, зажигалка, шкатулка.

Краснодарский краевой суд рассматривал дело заочно в связи с нахождением подсудимого за пределами РФ. Озманов признан виновным по ст. 210.1 УК РФ и приговорен к 10 годам лишения свободы с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы на один год. Мера пресечения — заключение под стражу — избрана заочно с момента экстрадиции или задержания осужденного на территории РФ.

Судебная коллегия Третьего апелляционного суда общей юрисдикции, проверив материалы дела, согласилась с предъявленным обвинением и назначенным наказанием.

Алина Зорина