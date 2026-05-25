Госпакет Новороссийского порта вернули в план приватизации 2026–2028 годов

Правительство РФ утвердило обновленную программу приватизации федерального имущества на 2026–2028 годы, в которую включено упоминание о возможной продаже пакета акций ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Государству напрямую принадлежит 20% акций НМТП, при этом контроль над крупнейшей стивидорной группой осуществляет «Транснефть». Этот пакет уже неоднократно включался в предыдущие приватизационные планы, однако до реализации сделок дело так и не доходило; в 2020 году соответствующие положения были исключены из программы на 2020–2022 годы.

НМТП остается одним из ключевых портовых операторов страны, его мощности расположены в Новороссийске, Приморске и Балтийске. Крупнейшим акционером выступает «Транснефть», государство сохраняет миноритарное участие.

Ранее сообщалось, что к 2030 году через Новороссийский морской торговый порт может существенно вырасти объем экспортных грузов. По оценкам Ассоциации экспортеров и импортеров России, он способен достичь 250 млн тонн в год.

Вячеслав Рыжков