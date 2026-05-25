В Севастополе выписали из больницы двоих подростков, пострадавших при обрушении балкона

Двоих подростков, пострадавших при обрушении балкона в школе №13 в поселке Кача, выписали из больницы. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По данным главы региона, по состоянию на 13:30 в медицинском учреждении продолжают находиться четверо подростков. Еще двое юношей проходят лечение в Российской детской клинической больнице.

Ранее сообщалось, что в школе №13 в Каче произошло обрушение балкона, в результате чего пострадали девять выпускников. После происшествия Михаил Развожаев выезжал на место ЧП и посещал школьников в больнице. По его словам, власти намерены в индивидуальном порядке сопровождать выпускников при сдаче экзаменов и поступлении.

По факту инцидента Следственный комитет России по Республике Крым и городу Севастополю возбудил уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Вячеслав Рыжков