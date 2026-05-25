Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Летом рост турпотока на Кубань ожидается на уровне 4–5%

Рост туристического потока в Краснодарский край в летнем сезоне 2026 года может составить 4–5% по сравнению с прошлым годом, превысив 9 млн человек. Такой прогноз в беседе с «РИА Новости» озвучил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

По словам господина Волкова, наиболее востребованными направлениями предстоящего сезона станут Геленджик, Анапа и Сочи.

Ранее власти Краснодарского края сообщали, что рассчитывают принять летом 2026 года не менее 8,5 млн туристов. По итогам 2025 года курорты региона посетили 18,1 млн человек.

Вячеслав Рыжков

Новости компаний Все