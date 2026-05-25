Летом рост турпотока на Кубань ожидается на уровне 4–5%

Рост туристического потока в Краснодарский край в летнем сезоне 2026 года может составить 4–5% по сравнению с прошлым годом, превысив 9 млн человек. Такой прогноз в беседе с «РИА Новости» озвучил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

По словам господина Волкова, наиболее востребованными направлениями предстоящего сезона станут Геленджик, Анапа и Сочи.

Ранее власти Краснодарского края сообщали, что рассчитывают принять летом 2026 года не менее 8,5 млн туристов. По итогам 2025 года курорты региона посетили 18,1 млн человек.

