ВККС прекратила отставку экс-судьи ВС Виктора Момотова

Высшая квалификационная коллегия судей прекратила отставку бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова. Он лишается льгот и выплат, а также гарантии личной неприкосновенности, пишет «Ъ».

В октябре 2025 года Останкинский районный суд Москвы по иску Генпрокуратуры изъял у Виктора Момотова и его делового партнера, владельца сети отелей Marton Андрея Марченко, 95 объектов собственности стоимостью 9 млрд руб. По версии надзорного ведомства, судья фактически являлся бенефициаром отельного бизнеса, а владелец Marton при его помощи незаконно присвоил 11 объектов недвижимости в Краснодаре, Ростовской, Воронежской и Нижегородской областях.

На заседании суда Виктор Момотов заявил, что не обжаловал решение, поскольку изъятое имущество принадлежит Андрею Марченко и его сыну. «Там нет моего имущества! Получается, я буду бороться с судебным решением, которым взыскано в пользу государства чужое имущество»,— добавил бывший судья.

Виктор Момотов стал судьей Верховного суда в 2010 году. В 2016 году его избрали председателем Совета судей России, в декабре 2022 года он был переизбран на новый срок. В сентябре 2025 года подал в отставку.