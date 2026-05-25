Кубань лидирует в топе популярных направлений для длительных поездок

Длительные поездки продолжительностью от 30 дней становятся заметно более востребованными среди российских путешественников: по данным сервиса «Яндекс Путешествия», число бронирований отелей и посуточного жилья в этом сегменте выросло на 31% год к году. Аналитики связывают динамику как с ростом числа поездок с длительным отдыхом, так и с распространением формата удаленной работы в сочетании со сменой локации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В структуре спроса по-прежнему доминируют внутренние направления: на Россию приходится 82% длительных бронирований, при этом их количество за год увеличилось на 22%. В числе наиболее популярных регионов — Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Крым, где фиксируются одни из самых высоких объемов размещений при средней стоимости ночи от 9,2 тыс. до 10 тыс. руб.

Наиболее выраженную динамику роста продемонстрировали Крым (+79% год к году), Краснодарский край (+64%), Ханты-Мансийский автономный округ и Оренбургская область (по +64% и +57% соответственно). При этом отдельные регионы сохраняют статус наиболее доступных по цене размещения: в числе таких направлений — Калмыкия, Омская и Саратовская области, где средняя стоимость ночи не превышает 6 тыс. руб.

Спрос на длительные зарубежные поездки также увеличивается: доля таких бронирований выросла с 12% в 2025 году до 18% в 2026-м. Наиболее востребованными направлениями остаются Абхазия, Италия и Турция, а также ряд стран Европы и Азии, включая Францию, Испанию и Таиланд.

В сегменте зарубежных поездок наиболее бюджетными по стоимости проживания остаются страны ближнего зарубежья и Азии — в частности Монголия, Узбекистан и Таиланд. С учетом стоимости перелетов и проживания наиболее экономичными направлениями аналитики называют Монголию, Узбекистан и Азербайджан.

Отдельно отмечается снижение стоимости ночи в ряде стран год к году: наиболее заметное — в Кыргызстане (–56%), Грузии (–48%) и на Филиппинах (–46%).

В «Яндекс Путешествиях» отмечают, что формат длительных поездок чаще всего связан с совмещением отдыха и удаленной работы, а также стремлением проводить больше времени в комфортной климатической среде и глубже изучать регионы пребывания.

Вячеслав Рыжков