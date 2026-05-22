Сегодня исполняется 93 года балерине, педагогу, народной артистке СССР Ирине Колпаковой

Фото: Барановский Валентин / PhotoXPress

Ее поздравляет ректор Академии русского балета имени Вагановой, народный артист РФ Николай Цискаридзе:

— Ирина Александровна, вы — одна из величайших балерин в мире. Уникальная личность, я безумно горжусь, что мне выпала честь с вами общаться, бывать у вас в доме, созваниваться, можно сказать, дружить. Вы — необыкновенный человек, чьему мнению, вкусу и профессионализму я не просто доверяю, я перед ними преклоняюсь. Всю свою творческую жизнь я многие вещи равнял по тому, как их исполняете вы. Когда звучит ваше имя, вспоминаются пушкинские строки: «чистейшей прелести чистейший образец» — это все о вас. Поздравляю!

