Квартетный вопрос

Стартующий 11 июня в США, Канаде и Мексике чемпионат мира по футболу станет первым после смены формата. В нем примут участие 48 сборных, которые были разделены на 12 групп. О главном фаворите и главной интриге каждого квартета — в серии материалов “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eduardo Munoz Alvarez, AP Фото: Eduardo Munoz Alvarez, AP

Группа A Сборная Мексики Место в рейтинге FIFA — 15-е.

— 15-е. Чемпионат мира 2012 года — групповой этап.

— групповой этап. Ключевые игроки — Сесар Монтес («Локомотив», Россия), Хоан Васкес («Дженоа», Италия), Хесус Гальярдо («Толука»), Эдсон Альварес («Фенербахче», Турция), Рауль Хименес («Фулхем», Англия).

— Сесар Монтес («Локомотив», Россия), Хоан Васкес («Дженоа», Италия), Хесус Гальярдо («Толука»), Эдсон Альварес («Фенербахче», Турция), Рауль Хименес («Фулхем», Англия). Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 1,9. Сборная ЮАР Место в рейтинге FIFA — 60-е.

— 60-е. Чемпионат мира 2022 года — не участвовала.

— не участвовала. Ключевые игроки — Ронвен Уильямс, Тебохо Мокоена, Темба Зване (все — «Мамелоди Сандаунс»), Яя Ситхоле («Тондела», Португалия), Лайл Фостер («Бернли», Англия).

— Ронвен Уильямс, Тебохо Мокоена, Темба Зване (все — «Мамелоди Сандаунс»), Яя Ситхоле («Тондела», Португалия), Лайл Фостер («Бернли», Англия). Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 13. Сборная Южной Кореи Место в рейтинге FIFA — 25-е.

— 25-е. Чемпионат мира 2012 года — 1/8 финала.

— 1/8 финала. Ключевые игроки — Ким Мин Джэ («Бавария», Германия), Йенс Каструп («Боруссия» (Менхенгладбах), Германия), Ли Кан Ин (ПСЖ, Франция), Хван Хи Чхан («Вулверхэмптон», Англия), Сон Хын Мин («Лос-Анджелес», США).

— Ким Мин Джэ («Бавария», Германия), Йенс Каструп («Боруссия» (Менхенгладбах), Германия), Ли Кан Ин (ПСЖ, Франция), Хван Хи Чхан («Вулверхэмптон», Англия), Сон Хын Мин («Лос-Анджелес», США). Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 4,3. Сборная Чехии Место в рейтинге FIFA — 41-е.

— 41-е. Чемпионат мира 2022 года — не участвовала.

— не участвовала. Ключевые игроки — Матей Коварж (ПСВ, Нидерланды), Владимир Цоуфал («Хоффенхайм», Германия), Ладислав Крейчи («Вулверхэмптон», Англия), Томаш Соучек («Вест-Хэм», Англия), Павел Шульц («Лион», Франция), Патрик Шик («Байер», Германия).

— Матей Коварж (ПСВ, Нидерланды), Владимир Цоуфал («Хоффенхайм», Германия), Ладислав Крейчи («Вулверхэмптон», Англия), Томаш Соучек («Вест-Хэм», Англия), Павел Шульц («Лион», Франция), Патрик Шик («Байер», Германия). Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 3,7. В группе A соперниками сборной Мексики (наряду с США и Канадой одной из стран—хозяек турнира) стали южноафриканская, корейская и чешская команды. Квартет выглядит неброским, зато чрезвычайно ровным. Первая по алфавиту группа чемпионата мира оказалась одной из самых загадочных с точки зрения расклада. Единодушием в его оценке, во всяком случае, и не пахнет. Сомнения есть насчет всех четырех сборных, в том числе насчет той, на которую почаще указывают как на фаворита квартета по чисто формальному признаку: играть будет на своем поле, а оно обычно на таких турнирах помогает. Подробное представление — в материале “Ъ” «Четверка с минусами».

Группа B Сборная Канады Место в рейтинге FIFA — 30-е.

— 30-е. Чемпионат мира 2022 года — групповой этап.

— групповой этап. Ключевые игроки — Мойз Бомбито («Ницца», Франция), Исмаэль Коне («Сассуоло», Италия), Тейджон Бьюкенен («Вильярреал», Испания), Джонатан Дэвид («Ювентус», Италия), Кайл Ларин («Саутгемптон», Англия).

— Мойз Бомбито («Ницца», Франция), Исмаэль Коне («Сассуоло», Италия), Тейджон Бьюкенен («Вильярреал», Испания), Джонатан Дэвид («Ювентус», Италия), Кайл Ларин («Саутгемптон», Англия). Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 3. Сборная Швейцарии Место в рейтинге FIFA — 19-е.

— 19-е. Чемпионат мира 2022 года — 1/8 финала.

— 1/8 финала. Ключевые игроки — Грегор Кобель («Боруссия», Дортмунд, Германия), Рикардо Родригес («Бетис», Испания), Мануэль Аканджи («Интер», Италия), Гранит Джака («Сандерленд», Англия), Ремо Фройлер («Болонья», Италия), Брель Эмболо («Ренн», Франция), Дан Ндойе («Ноттингем Форест», Англия).

— Грегор Кобель («Боруссия», Дортмунд, Германия), Рикардо Родригес («Бетис», Испания), Мануэль Аканджи («Интер», Италия), Гранит Джака («Сандерленд», Англия), Ремо Фройлер («Болонья», Италия), Брель Эмболо («Ренн», Франция), Дан Ндойе («Ноттингем Форест», Англия). Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 1,67. Сборная Боснии и Герцеговины

Место в рейтинге FIFA — 65-е.

— 65-е. Чемпионат мира 2012 года — не участвовала.

— не участвовала. Ключевые игроки — Никола Василь («Санкт-Паули», Германия), Сеад Колашинац («Аталанта», Италия), Беньямин Тахирович («Броннбю», Дания), Эсмир Байрактаревич (ПСВ, Нидерланды), Амир Хаджиахметович («Халл Сити», Англия), Эдин Джеко («Шальке», Германия), Эрмедин Демерович («Штутгарт», Германия).

— Никола Василь («Санкт-Паули», Германия), Сеад Колашинац («Аталанта», Италия), Беньямин Тахирович («Броннбю», Дания), Эсмир Байрактаревич (ПСВ, Нидерланды), Амир Хаджиахметович («Халл Сити», Англия), Эдин Джеко («Шальке», Германия), Эрмедин Демерович («Штутгарт», Германия). Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 7,7. Сборная Катара Место в рейтинге FIFA — 55-е.

— 55-е. Чемпионат мира 2022 года — групповой этап.

— групповой этап. Ключевые игроки — Мешал Баршам, Педро Мигель, Акрам Афиф (все — «Аль-Садд»), Алмоез Али («Аль-Духайль»).

— Мешал Баршам, Педро Мигель, Акрам Афиф (все — «Аль-Садд»), Алмоез Али («Аль-Духайль»). Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 22. Группа B вместе с выглядящей слишком скромной сборной Катара собрала три команды, которые обязаны мечтать о том, чтобы по крайней мере слегка пошуметь на турнире,— имеющую статус одной из его хозяек канадскую с прекрасной физподготовкой, но истерзанную травмами лидеров; боснийскую, не пустившую на первенство итальянцев; и швейцарскую, без которой play-off топового турнира вообще давно трудно представить. Подробное представление — в материале “Ъ” «Квартет с кленового листа».

Группа C Сборная Бразилии Место в рейтинге FIFA — 6-е.

— 6-е. Чемпионат мира 2022 года — 1/4 финала.

— 1/4 финала. Ключевые игроки — Алиссон («Ливерпуль», Англия), Габриэл, Габриэл Мартинелли (оба — «Арсенал», Англия), Маркиньюc (ПСЖ), Каземиру, Матеус Кунья (оба — «Манчестер Юнайтед», Англия), Бруну Гимарайнс («Ньюкасл», Англия), Винисиус («Реал», Испания), Рафинья («Барселона», Испания), Неймар («Сантос»).

— Алиссон («Ливерпуль», Англия), Габриэл, Габриэл Мартинелли (оба — «Арсенал», Англия), Маркиньюc (ПСЖ), Каземиру, Матеус Кунья (оба — «Манчестер Юнайтед», Англия), Бруну Гимарайнс («Ньюкасл», Англия), Винисиус («Реал», Испания), Рафинья («Барселона», Испания), Неймар («Сантос»). Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 1,28. Сборная Марокко Место в рейтинге FIFA — 8-е.

— 8-е. Чемпионат мира 2022 года — 1/2 финала.

— 1/2 финала. Ключевые игроки — Ясин Буну («Аль-Хиляль», Саудовская Аравия), Ашраф Хакими (ПСЖ), Нусер Мазрауи («Манчестер Юнайтед»), Аззедин Унаи («Жирона», Испания), Исмаэль Сайбари (ПСВ, Нидерланды), Браим Диас («Реал», Испания).

— Ясин Буну («Аль-Хиляль», Саудовская Аравия), Ашраф Хакими (ПСЖ), Нусер Мазрауи («Манчестер Юнайтед»), Аззедин Унаи («Жирона», Испания), Исмаэль Сайбари (ПСВ, Нидерланды), Браим Диас («Реал», Испания). Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 4,9. Сборная Шотландии Место в рейтинге FIFA — 43-е.

— 43-е. Чемпионат мира 2022 года — не участвовала.

— не участвовала. Ключевые игроки — Энди Робертсон («Ливерпуль», Англия), Киран Тирни («Селтик»), Джон Макгинн («Астон Вилла»), Билли Гилмор, Скотт Мактоминей (оба — «Наполи», Италия), Че Адамс («Торино», Италия).

— Энди Робертсон («Ливерпуль», Англия), Киран Тирни («Селтик»), Джон Макгинн («Астон Вилла»), Билли Гилмор, Скотт Мактоминей (оба — «Наполи», Италия), Че Адамс («Торино», Италия). Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 8,5. Сборная Гаити Место в рейтинге FIFA — 83-е. Чемпионат мира 2022 года — не участвовала. Ключевые игроки — Джони Пласид («Бастия», Франция), Карлен Аркюс («Анже», Франция), Левертон Пьер («Визела», Португалия), Жан-Рикнер Бельгард («Вулвергемптон», Англия), Дюкен Назон («Эстекляль», Иран), Луисиус Дидсон («Даллас», США). Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 95. Группа C получилась очень разношерстной по составу. Со сборной Бразилии, самой титулованной среди всех, но отправляющейся на турнир в США, Канаду и Мексику с длиннющим шлейфом разных проблем, в ней сыграют добравшиеся до полуфинала предыдущего первенства и, кажется, не растерявшие лоска марокканцы, а также не принимавшие еще в этом веке участие в главном состязании шотландцы и обреченные, скорее всего, на роль аутсайдеров гаитяне. Подробное представление — в материале “Ъ” «Межконтинентальная компания».

Группа D Сборная США Место в рейтинге FIFA — 16-е.

— 16-е. Чемпионат мира 2022 года — 1/8 финала.

— 1/8 финала. Ключевые игроки — Серджиньо Дест (ПСВ, Нидерланды), Алекс Фримен («Вильярреал», Испания), Марк Маккензи («Тулуза», Франция), Уэстон Маккенни («Ювентус», Италия), Тайлер Адамс («Борнмут», Англия), Джованни Рейна («Боруссия», Менхенгладбах, Германия), Кристиан Пулишич («Милан», Италия), Фоларин Балогун («Монако», Франция), Тимоти Веа («Марсель», Франция).

— Серджиньо Дест (ПСВ, Нидерланды), Алекс Фримен («Вильярреал», Испания), Марк Маккензи («Тулуза», Франция), Уэстон Маккенни («Ювентус», Италия), Тайлер Адамс («Борнмут», Англия), Джованни Рейна («Боруссия», Менхенгладбах, Германия), Кристиан Пулишич («Милан», Италия), Фоларин Балогун («Монако», Франция), Тимоти Веа («Марсель», Франция). Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 2,4. Сборная Турции Место в рейтинге FIFA — 22-е.

— 22-е. Чемпионат мира 2022 года — не участвовала.

— не участвовала. Ключевые игроки — Мерих Демираль («Аль-Ахли», Саудовская Аравия), Чаглар Сеюнджю, Керем Актюркоглу (оба — «Фенербахче»), Хакан Чалханоглу («Интер», Италия), Каан Айхан («Галатасарай»), Арда Гюлер («Реал», Испания), Кенан Йылдыз («Ювентус», Италия).

— Мерих Демираль («Аль-Ахли», Саудовская Аравия), Чаглар Сеюнджю, Керем Актюркоглу (оба — «Фенербахче»), Хакан Чалханоглу («Интер», Италия), Каан Айхан («Галатасарай»), Арда Гюлер («Реал», Испания), Кенан Йылдыз («Ювентус», Италия). Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 2,8. Сборная Парагвая Место в рейтинге FIFA — 40-е.

— 40-е. Чемпионат мира 2022 года — не участвовала.

— не участвовала. Ключевые игроки — Густаво Гомес, Рамон Соса (оба — «Палмейрас», Бразилия), Омар Альдерете («Сандерленд», Англия), Мигель Альмирон («Атланта», США), Антонио Санабриа («Кремонезе», Италия).

— Густаво Гомес, Рамон Соса (оба — «Палмейрас», Бразилия), Омар Альдерете («Сандерленд», Англия), Мигель Альмирон («Атланта», США), Антонио Санабриа («Кремонезе», Италия). Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 4,7. Сборная Австралии Место в рейтинге FIFA — 27-е.

— 27-е. Чемпионат мира 2022 года — 1/8 финала.

— 1/8 финала. Ключевые игроки — Мэтью Райан («Леванте», Испания), Милош Дегенек («Апоэль», Кипр), Джордан Бос («Фейенорд», Нидерланды), Мартин Бойл («Хайберниан», Шотландия), Нестори Иранкунда («Уотфорд», Англия).

— Мэтью Райан («Леванте», Испания), Милош Дегенек («Апоэль», Кипр), Джордан Бос («Фейенорд», Нидерланды), Мартин Бойл («Хайберниан», Шотландия), Нестори Иранкунда («Уотфорд», Англия). Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 8,5. В группе D хозяевам турнира, придется доказывать, что на родине с ней не зря связывают колоссальные надежды, в противостояниях со сверкающей молодыми талантами в линии атаки турецкой командой, наглухо закрытыми парагвайцами, а также мало чем примечательными, но славящимися трудолюбием и упрямством австралийцами. Подробное представление — в материале “Ъ” «Штатовский расклад».

Группа E Сборная Германии Место в рейтинге FIFA — 10-е.

— 10-е. Чемпионат мира 2022 года — групповой этап.

— групповой этап. Ключевые игроки — Мануэль Нойер, Джонатан Та, Джамал Мусиала, Йозуа Киммих, Леон Горецка (все — «Бавария»), Антонио Рюдигер («Реал», Испания), Давид Раум («Лейпциг»), Флориан Вирц («Ливерпуль», Англия), Кай Хаверц («Арсенал», Англия), Ник Вольтемаде («Ньюкасл», Англия).

— Мануэль Нойер, Джонатан Та, Джамал Мусиала, Йозуа Киммих, Леон Горецка (все — «Бавария»), Антонио Рюдигер («Реал», Испания), Давид Раум («Лейпциг»), Флориан Вирц («Ливерпуль», Англия), Кай Хаверц («Арсенал», Англия), Ник Вольтемаде («Ньюкасл», Англия). Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 1,37. Сборная Кот-д’Ивуара Место в рейтинге FIFA — 34-е.

— 34-е. Чемпионат мира 2022 года — не участвовала.

— не участвовала. Ключевые игроки — Одилон Коссуну («Аталанта», Италия), Эммануэль Агбаду («Бешикташ», Турция), Франк Кессье («Аль-Ахли», Саудовская Аравия), Ибраим Сангаре («Ноттингем», Англия), Секо Фофана («Порту», Португалия), Николас Пепе («Вильярреал», Испания).

— Одилон Коссуну («Аталанта», Италия), Эммануэль Агбаду («Бешикташ», Турция), Франк Кессье («Аль-Ахли», Саудовская Аравия), Ибраим Сангаре («Ноттингем», Англия), Секо Фофана («Порту», Португалия), Николас Пепе («Вильярреал», Испания). Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 6,8. Сборная Эквадора Место в рейтинге FIFA — 23-е.

— 23-е. Чемпионат мира 2022 года — групповой этап.

— групповой этап. Ключевые игроки — Первис Эступиньян («Милан», Италия), Анхело Пресьядо («Атлетику Минейру», Бразилия), Мойсес Кайседо («Челси», Англия), Гонсало Плата («Фламенго», Бразилия), Эннер Валенсия («Пачука», Мексика).

— Первис Эступиньян («Милан», Италия), Анхело Пресьядо («Атлетику Минейру», Бразилия), Мойсес Кайседо («Челси», Англия), Гонсало Плата («Фламенго», Бразилия), Эннер Валенсия («Пачука», Мексика). Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 4,5. Сборная Кюрасао Место в рейтинге FIFA — 82-е.

— 82-е. Чемпионат мира 2022 года — не участвовала.

— не участвовала. Ключевые игроки — Элой Ром, Юрген Локадия (оба — «Майами», США), Юрьен Гари («Абха», Саудовская Аравия), Леандро Бакуна («Игдир», Турция), Жуниньо Бакуна («Волендам», Нидерланды), Кенджи Горре («Маккаби», Хайфа, Израиль).

— Элой Ром, Юрген Локадия (оба — «Майами», США), Юрьен Гари («Абха», Саудовская Аравия), Леандро Бакуна («Игдир», Турция), Жуниньо Бакуна («Волендам», Нидерланды), Кенджи Горре («Маккаби», Хайфа, Израиль). Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 150. Сборная Германии, фаворит группы E, постарается на нем как можно ярче реабилитироваться за провалы на предыдущих первенствах. А для этого для начала нужно успешно сыграть с отличающимися очень крепкой обороной командами Эквадора и Кот-д’Ивуара, а также с представителями крошечного Кюрасао, впервые добравшимися до главного футбольного состязания. Подробное представление — в материале “Ъ” «Оборона против немцев».

Группа F Сборная Нидерландов Место в рейтинге FIFA — 7-е.

— 7-е. Чемпионат мира 2022 года — 1/4 финала.

— 1/4 финала. Ключевые игроки — Вирджил ван Дейк, Райан Гравенберх, Коди Гакпо (все — «Ливерпуль», Англия), Юрриен Тимбер («Арсенал», Англия), Дензел Дюмфрис («Интер», Италия), Тиджани Рейндерс («Манчестер Сити», Англия), Френки де Йонг («Барселона», Испания), Мемфис Депай («Коринтианс», Бразилия).

— Вирджил ван Дейк, Райан Гравенберх, Коди Гакпо (все — «Ливерпуль», Англия), Юрриен Тимбер («Арсенал», Англия), Дензел Дюмфрис («Интер», Италия), Тиджани Рейндерс («Манчестер Сити», Англия), Френки де Йонг («Барселона», Испания), Мемфис Депай («Коринтианс», Бразилия). Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 1,8. Сборная Швеции

Место в рейтинге FIFA — 38-е.

— 38-е. Чемпионат мира 2022 года — не участвовала.

— не участвовала. Ключевые игроки — Виктор Линделёф («Астон Вилла», Англия), Йеспер Карлстрём («Удинезе», Италия), Александр Исак («Ливерпуль», Англия), Антони Эланга («Ньюкасл», Англия), Виктор Дьёкереш («Арсенал», Англия).

— Виктор Линделёф («Астон Вилла», Англия), Йеспер Карлстрём («Удинезе», Италия), Александр Исак («Ливерпуль», Англия), Антони Эланга («Ньюкасл», Англия), Виктор Дьёкереш («Арсенал», Англия). Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 5,8. Сборная Японии Место в рейтинге FIFA — 18-е.

— 18-е. Чемпионат мира 2022 года — 1/8 финала.

— 1/8 финала. Ключевые игроки — Ко Итакура («Аякс», Нидерланды), Хироки Ито («Бавария», Германия), Ватару Эндо («Ливерпуль», Англия), Такэфуса Кубо («Реал-Сосьедад», Испания), Аясэ Уэда («Фейенорд», Нидерланды).

— Ко Итакура («Аякс», Нидерланды), Хироки Ито («Бавария», Германия), Ватару Эндо («Ливерпуль», Англия), Такэфуса Кубо («Реал-Сосьедад», Испания), Аясэ Уэда («Фейенорд», Нидерланды). Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 3,4. Сборная Туниса Место в рейтинге FIFA — 44-е.

— 44-е. Чемпионат мира 2022 года — групповой этап.

— групповой этап. Ключевые игроки — Монтасар Тальби («Лорьян», Франция), Дилан Бронн («Серветт», Швейцария), Эльес Скири («Айнтрахт», Германия), Аннибал Меджбри («Бернли», Англия).

— Монтасар Тальби («Лорьян», Франция), Дилан Бронн («Серветт», Швейцария), Эльес Скири («Айнтрахт», Германия), Аннибал Меджбри («Бернли», Англия). Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 11,5. Группа F получилась довольно ровной по составу. Сборной Нидерландов, формальному фавориту, в ней придется конкурировать с, может, не выдающимися, но довольно опасными соперниками — шведами, японцами и тунисцами. Про сборную Нидерландов перед каждым чемпионатом мира в голову приходит одна и та же мысль. В своей истории она трижды, в 1974, 1978 и 2010 годах, добиралась до финалов главных турниров — и все время на них спотыкалась. А вдруг пришло время того самого шага вперед? Подробное представление — в материале “Ъ” «Квартет по самые Нидерланды».

Группа G Сборная Бельгии Место в рейтинге FIFA — 9-е.

— 9-е. Чемпионат мира 2022 года — групповой этап.

— групповой этап. Ключевые игроки — Тибо Куртуа («Реал», Испания), Артюр Теат («Айнтрахт», Германия), Кевин де Брёйне, Ромелу Лукаку (оба — «Наполи», Италия), Юри Тилеманс, Амаду Онана (оба —«Астон Вилла», Англия), Леандро Троссард («Арсенал», Англия), Жереми Доку («Манчестер Сити», Англия).

— Тибо Куртуа («Реал», Испания), Артюр Теат («Айнтрахт», Германия), Кевин де Брёйне, Ромелу Лукаку (оба — «Наполи», Италия), Юри Тилеманс, Амаду Онана (оба —«Астон Вилла», Англия), Леандро Троссард («Арсенал», Англия), Жереми Доку («Манчестер Сити», Англия). Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 1,35. Сборная Египта Место в рейтинге FIFA — 29-е.

— 29-е. Чемпионат мира 2022 года — не участвовала.

— не участвовала. Ключевые игроки — Рами Рабиа («Аль-Айн», ОАЭ), Трезеге («Аль-Ахли»), Мохамед Салах («Ливерпуль», Англия), Омар Мармуш («Манчестер Сити», Англия).

— Рами Рабиа («Аль-Айн», ОАЭ), Трезеге («Аль-Ахли»), Мохамед Салах («Ливерпуль», Англия), Омар Мармуш («Манчестер Сити», Англия). Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 4,7. Сборная Ирана Место в рейтинге FIFA — 21-е.

— 21-е. Чемпионат мира 2022 года — групповой этап.

— групповой этап. Ключевые игроки — Алиреза Бейранванд («Трактор»), Саид Эзатолахи («Шабаб Аль-Ахли», ОАЭ), Мохаммад Мохеби («Ростов», Россия), Саман Годдос («Кальба», ОАЭ), Мехди Тареми («Олимпиакос», Греция).

— Алиреза Бейранванд («Трактор»), Саид Эзатолахи («Шабаб Аль-Ахли», ОАЭ), Мохаммад Мохеби («Ростов», Россия), Саман Годдос («Кальба», ОАЭ), Мехди Тареми («Олимпиакос», Греция). Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 9,5. Сборная Новой Зеландии Место в рейтинге FIFA — 85-е.

— 85-е. Чемпионат мира 2022 года — не участвовала.

— не участвовала. Ключевые игроки — Макс Крокомб («Миллуол», Англия), Марко Стаменич («Суонси Сити», Уэльс), Крис Вуд («Ноттингем Форест», Англия).

— Макс Крокомб («Миллуол», Англия), Марко Стаменич («Суонси Сити», Уэльс), Крис Вуд («Ноттингем Форест», Англия). Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 20. В группе G сборной Бельгии, в отличие от предыдущих топовых турниров как безусловный фаворит уже не воспринимающейся, предстоит иметь дело с довольно рядовыми по меркам этого состязания соперниками — египтянами, иранцами и новозеландской командой, ниже которой в мировом рейтинге нет никого из участников первенства. Сила инерции велика, и сборную Бельгии, рисуя расклады на этот чемпионат, обычно включают в список, обозначающий именно сливки футбольной элиты, ставя в ряд с испанцами, французами, аргентинцами. Подробное представление — в материале “Ъ” «Старикам в ней и место».

Группа H Сборная Испании Место в рейтинге FIFA — 2-е.

— 2-е. Чемпионат мира 2022 года — 1/8 финала.

— 1/8 финала. Ключевые игроки — Эмерик Лапорт, Нико Уильямс (оба — «Атлетико»), Пау Кубарси, Дани Ольмо, Педри, Ламин Ямаль (все — «Барселона»), Марк Кукурелья («Челси», Англия), Фабиан Руис (ПСЖ, Франция), Родри («Манчестер Сити», Англия), Микель Оярсабаль («Реал-Сосьедад»).

— Эмерик Лапорт, Нико Уильямс (оба — «Атлетико»), Пау Кубарси, Дани Ольмо, Педри, Ламин Ямаль (все — «Барселона»), Марк Кукурелья («Челси», Англия), Фабиан Руис (ПСЖ, Франция), Родри («Манчестер Сити», Англия), Микель Оярсабаль («Реал-Сосьедад»). Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 1,2. Сборная Уругвая Место в рейтинге FIFA — 17-е.

— 17-е. Чемпионат мира 2022 года — групповой этап.

— групповой этап. Ключевые игроки — Хосе Мария Хименес («Атлетико», Испания), Рональд Араухо («Барселона», Испания), Мануэль Угарте («Манчестер Юнайтед», Англия), Родриго Бентанкур («Тоттенхем», Англия), Федерико Вальверде («Реал», Испания).

— Хосе Мария Хименес («Атлетико», Испания), Рональд Араухо («Барселона», Испания), Мануэль Угарте («Манчестер Юнайтед», Англия), Родриго Бентанкур («Тоттенхем», Англия), Федерико Вальверде («Реал», Испания). Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 4,2. Сборная Саудовской Аравии Место в рейтинге FIFA — 61-е.

— 61-е. Чемпионат мира 2022 года — групповой этап.

— групповой этап. Ключевые игроки — Хасан Аль-Тамбакти, Насер Аль-Давсари, Салим Аль-Давсари (все — «Аль-Хиляль»), Мусаб Аль-Джувайр («Аль-Кадсиа»).

— Хасан Аль-Тамбакти, Насер Аль-Давсари, Салим Аль-Давсари (все — «Аль-Хиляль»), Мусаб Аль-Джувайр («Аль-Кадсиа»). Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 48. Сборная Кабо-Верде Место в рейтинге FIFA — 69-е.

— 69-е. Чемпионат мира 2022 года — не участвовала.

— не участвовала. Ключевые игроки — Возинья («Чавеш», Португалия), Пику («Шемрок Роверс», Ирландия), Логан Кошта («Вильярреал», Испания), Кевин Ленини («Краснодар», Россия), Райан Мендеш («Игдир», Турция).

— Возинья («Чавеш», Португалия), Пику («Шемрок Роверс», Ирландия), Логан Кошта («Вильярреал», Испания), Кевин Ленини («Краснодар», Россия), Райан Мендеш («Игдир», Турция). Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 65. В группе H один из главных фаворитов чемпионата — сборная Испании — в ожидании, пока наберут форму ее некстати получившие травму лидеры атаки Ламин Ямаль и Нико Уильямс, разомнется на трех очень разных по статусу соперниках. У уругвайцев не такой, как раньше, яркий состав, но шикарный бэкграунд. Про вроде бы скромную сборную Саудовской Аравии все помнят, как лихо она разобралась на прошлом первенстве с его будущими победителями аргентинцами. А дебютанты турнира из крохотного Кабо-Верде наверняка будут рады любому его исходу. Подробное представление — в материале “Ъ” «Чемпион Европы стремится к миру».

Группа I Сборная Франции Место в рейтинге FIFA — 1-е.

— 1-е. Чемпионат мира 2022 года — финал.

— финал. Ключевые игроки — Майк Меньян («Милан», Италия), Жюль Кунде («Барселона», Испания), Вильям Салиба («Арсенал», Англия), Тео Эрнандес («Аль-Хиляль», Саудовская Аравия), Орельен Чуамени, Килиан Мбаппе (оба — «Реал», Испания), Нголо Канте («Фенербахче», Турция), Усман Дембеле (ПСЖ), Майкл Олисе («Бавария», Германия).

— Майк Меньян («Милан», Италия), Жюль Кунде («Барселона», Испания), Вильям Салиба («Арсенал», Англия), Тео Эрнандес («Аль-Хиляль», Саудовская Аравия), Орельен Чуамени, Килиан Мбаппе (оба — «Реал», Испания), Нголо Канте («Фенербахче», Турция), Усман Дембеле (ПСЖ), Майкл Олисе («Бавария», Германия). Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 1,45. Сборная Сенегала Место в рейтинге FIFA — 14-е.

— 14-е. Чемпионат мира 2022 года — 1/8 финала.

— 1/8 финала. Ключевые игроки — Эдуар Менди («Аль-Ахли», Саудовская Аравия), Калиду Кулибали («Аль-Хилаль», Саудовская Аравия), Идрисса Гейе («Эвертон», Англия), Садио Мане («Ан-Наср», Саудовская Аравия), Николас Джексон («Бавария», Германия).

— Эдуар Менди («Аль-Ахли», Саудовская Аравия), Калиду Кулибали («Аль-Хилаль», Саудовская Аравия), Идрисса Гейе («Эвертон», Англия), Садио Мане («Ан-Наср», Саудовская Аравия), Николас Джексон («Бавария», Германия). Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 7,7. Сборная Норвегии Место в рейтинге FIFA — 31-е.

— 31-е. Чемпионат мира 2022 года — не участвовала.

— не участвовала. Ключевые игроки — Кристофер Айер («Брентфорд», Англия), Патрик Берг («Будё-Глимт»), Мартин Эдегор («Арсенал», Англия), Александр Серлот («Атлетико», Испания), Эрлинг Холанн («Манчестер Сити», Англия).

— Кристофер Айер («Брентфорд», Англия), Патрик Берг («Будё-Глимт»), Мартин Эдегор («Арсенал», Англия), Александр Серлот («Атлетико», Испания), Эрлинг Холанн («Манчестер Сити», Англия). Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 3,55. Сборная Ирака Место в рейтинге FIFA — 57-е.

— 57-е. Чемпионат мира 2022 года — не участвовала.

— не участвовала. Ключевые игроки — Джалал Хассан («Аль-Завра»), Зидан Икбаль («Утрехт», Нидерланды), Али Аль-Хамади («Ипсвич», Англия), Аймен Хусейн («Аль-Карма»).

— Джалал Хассан («Аль-Завра»), Зидан Икбаль («Утрехт», Нидерланды), Али Аль-Хамади («Ипсвич», Англия), Аймен Хусейн («Аль-Карма»). Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 110. Группа I собрала компанию из сборных с очень разными амбициями и возможностями. Французская, с ее шикарным бэкграундом и набором игроков, нацеливается на третий подряд финал мировых первенств, сенегальская и норвежская команды похожи на такие, которые могут удивить довольно далеким прыжком по турнирной сетке, а иракская уже подарила родине праздник, просто прорвавшись на первенство. Подробное представление — в материале “Ъ” «Без дна и без выходных».

Фотогалерея Ведущие игроки сильнейших сборных ЧМ Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Со времен победы на чемпионате мира 2022 года Лионель Месси (Аргентина) переехал в США и выиграл с «Интер Майами» все важные трофеи. Результативность аргентинца и в 38 лет остается на исключительно высоком уровне. А значит, он точно может отнять у немца Мирослава Клозе звание лучшего бомбардира чемпионата мира всех времен. Для этого на североамериканском турнире Месси нужно отличиться четыре раза Фото: Sam Navarro-Imagn Images / Reuters Для Килиана Мбаппе, едва не спасшего французов в финале чемпионата мира четырехлетней давности, прошедший сезон оказался противоречивым. С одной стороны — впечатляющая личная статистика. С другой — травмы, провалы мадридского «Реала», скандалы и конфликты. Под конец сезона недовольство выразили болельщики, убежденные, что в клубе «чересчур эгоистичной» звезде места нет Фото: Isabel Infantes / Reuters За два года, что прошли с победы испанцев на чемпионате Европы, их главная надежда, 18-летний вундеркинд Ламин Ямаль, стал только опаснее. В прошлом году он едва не выиграл «Золотой мяч», в нынешнем тоже наверняка будет одним из главных претендентов на приз Фото: AP / Mike Stewart Капитана английской сборной Гарри Кейна часто выделяют за его необычную для центрфорварда манеру игры: подчеркивают роль в оборонительных фазах и плеймейкерские навыки. Но и забивает Кейн тоже регулярно: в завершившемся сезоне он отличился 61 раз в 51 матче Фото: Nathan Ray Seebeck / Reuters В 41 год Криштиану Роналду (Португалия) продолжает поражать ворота соперников и находится в нескольких шагах от отметки в 1000 голов за карьеру. Правда, добраться до круглой цифры на чемпионате мира он все-таки не успеет: перед стартом турнира португальца от нее отделяет 33 мяча Фото: Pedro Nunes / Reuters Про Винисиуса (Бразилия) можно сказать примерно то же, что уже было сказано про Килиана Мбаппе: провел неровный сезон, попадал в заголовки в основном из-за всяких скандальных историй. В случае с бразильцем это, чаще всего, истории, связанные с расистскими оскорблениями Фото: Ricardo Moraes / Reuters 40-летний Мануэль Нойер уже завершил карьеру в национальной команде, но его уговорили вернуться. Причина — уязвимость вратарской позиции в сборной Германии. Марк-Андре тер Штегена вывела из строя травма. А до конца верить в Оливера Бауманна, прошедшего квалификацию в качестве основного, видимо, боятся Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Даже потеряв с возрастом в скорости и резкости, Вирджил ван Дейк (Нидерланды) остается центральным защитником высочайшего класса: полезным как в обороне, так и в атаке; надежным. В завершившемся сезоне голландец без замен отыграл все матчи чемпионата Англии и Лиги чемпионов Фото: AP / Patrick Post В третий раз за четыре сезона Эрлинг Холанн стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии. Больше всех форвард забил и в европейском отборе на чемпионат мира — аж 16 мячей в восьми матчах. Так он помог сборной Норвегии впервые с 1998 года пробиться на мировое первенство Фото: Brad Penner / Reuters Один из лучших плеймейкеров XXI века Кевин де Брёйне после перехода из «Манчестер Сити» в «Наполи» ушел в тень. Вероятно, предстоящий чемпионат мира станет для него последним. Ту версию сборной Бельгии, которая на него отправится, есть соблазн назвать самой слабой за все время выступлений полузащитника Фото: Geert Vanden Wijngaert / Reuters Пусть Хамес Родригес и не реализовал в полной мере свой огромный потенциал, в национальной команде он до сих пор нередко напоминает себя, блиставшего на чемпионате мира 2014 года в Бразилии. Очень успешным для колумбийца стал Кубок Америки двухлетней давности: его команда взяла серебро, а сам он был признан лучшим игроком турнира Фото: Luisa Gonzalez / Reuters Нынешняя версия сборной Марокко — хотя бы по формальным причинам самая успешная африканская команда в истории: до нее ни один представитель континента не доходил до полуфинала чемпионата мира. А наиболее классный игрок этого поколения марокканцев — правый защитник Ашраф Хакими, взявший с ПСЖ две подряд Лиги чемпионов. Правда, последний сезон у него вышел смазанным из-за травм Фото: Andrew Boyers / Reuters Впервые за долгое время уругвайская сборная приедет на крупный турнир без топового форварда. А главной ее звездой, без сомнений, следует считать трудолюбивого, полезного на любом участке поля полузащитника Федерико Вальверде Фото: Toby Melville / Reuters Настоящей звезды в составе швейцарской сборной, пожалуй, нет. Поэтому остановиться, видимо, нужно на фигуре ее лидера и капитана Гранита Джаки. Сочетающий оборонительные навыки с умением конструировать атаки из глубины полузащитник на этом чемпионате мира может добраться до отметки в 150 матчей за национальную команду Фото: AP / Gregory Bull / AP Перспективы играющей от обороны сборной Эквадора во-многом будут зависеть от формы Мойсеса Кайседо. Сезон у цепкого опорного полузащитника, как и у всего лондонского «Челси», не задался. Но в эквадорской заявке не найти игрока талантливее Фото: Andrew Couldridge / Reuters Для 40-летнего Луки Модрича — одного из лучших полузащитников XXI века, получившего «Золотой мяч», когда давать его хавбекам казалось немодным,— этот чемпионат мира, видимо, станет последним турниром в профессиональной карьере. Со сборной Хорватии он становился серебряным и бронзовым призером турнира, а до вершины так и не дошел Фото: Antonio Bronic / Reuters / Antonio Bronic / File Photo / Reuters Карьера Кристиана Пулишича (США) пошла не по такой приятной траектории, какая просматривалась лет пять назад. И тем не менее вингер «Милана» будет главной надеждой сборной США, не завоевывавшей медалей чемпионатов мира с самого первого, состоявшегося в 1930 году, турнира Фото: Daniele Mascolo / Reuters Крайний защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис (Канада), казалось, был обречен пропустить чемпионат мира, но все-таки попал в состав сборной Канады. Однако насчет его игрового тонуса все-таки возникает немало сомнений. Большую часть сезона Дэвис лечился, полных матчей он не проводил с конца января Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters В ровной мексиканской заявке чрезвычайно сложно отыскать звезду футбола. А вот звезду чемпионатов мира — запросто. Гильермо Очоа, пожалуй, в любом из девяти клубов производил впечатление посредственного вратаря. А за сборную играл изумительно: был ее главным героем. Впрочем, пока неясно, доверят ли 40-летнему ветерану роль основного голкипера на этом турнире Фото: AP / Moises Castillo Следующая фотография 1 / 19 Со времен победы на чемпионате мира 2022 года Лионель Месси (Аргентина) переехал в США и выиграл с «Интер Майами» все важные трофеи. Результативность аргентинца и в 38 лет остается на исключительно высоком уровне. А значит, он точно может отнять у немца Мирослава Клозе звание лучшего бомбардира чемпионата мира всех времен. Для этого на североамериканском турнире Месси нужно отличиться четыре раза Фото: Sam Navarro-Imagn Images / Reuters Для Килиана Мбаппе, едва не спасшего французов в финале чемпионата мира четырехлетней давности, прошедший сезон оказался противоречивым. С одной стороны — впечатляющая личная статистика. С другой — травмы, провалы мадридского «Реала», скандалы и конфликты. Под конец сезона недовольство выразили болельщики, убежденные, что в клубе «чересчур эгоистичной» звезде места нет Фото: Isabel Infantes / Reuters За два года, что прошли с победы испанцев на чемпионате Европы, их главная надежда, 18-летний вундеркинд Ламин Ямаль, стал только опаснее. В прошлом году он едва не выиграл «Золотой мяч», в нынешнем тоже наверняка будет одним из главных претендентов на приз Фото: AP / Mike Stewart Капитана английской сборной Гарри Кейна часто выделяют за его необычную для центрфорварда манеру игры: подчеркивают роль в оборонительных фазах и плеймейкерские навыки. Но и забивает Кейн тоже регулярно: в завершившемся сезоне он отличился 61 раз в 51 матче Фото: Nathan Ray Seebeck / Reuters В 41 год Криштиану Роналду (Португалия) продолжает поражать ворота соперников и находится в нескольких шагах от отметки в 1000 голов за карьеру. Правда, добраться до круглой цифры на чемпионате мира он все-таки не успеет: перед стартом турнира португальца от нее отделяет 33 мяча Фото: Pedro Nunes / Reuters Про Винисиуса (Бразилия) можно сказать примерно то же, что уже было сказано про Килиана Мбаппе: провел неровный сезон, попадал в заголовки в основном из-за всяких скандальных историй. В случае с бразильцем это, чаще всего, истории, связанные с расистскими оскорблениями Фото: Ricardo Moraes / Reuters 40-летний Мануэль Нойер уже завершил карьеру в национальной команде, но его уговорили вернуться. Причина — уязвимость вратарской позиции в сборной Германии. Марк-Андре тер Штегена вывела из строя травма. А до конца верить в Оливера Бауманна, прошедшего квалификацию в качестве основного, видимо, боятся Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Даже потеряв с возрастом в скорости и резкости, Вирджил ван Дейк (Нидерланды) остается центральным защитником высочайшего класса: полезным как в обороне, так и в атаке; надежным. В завершившемся сезоне голландец без замен отыграл все матчи чемпионата Англии и Лиги чемпионов Фото: AP / Patrick Post В третий раз за четыре сезона Эрлинг Холанн стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии. Больше всех форвард забил и в европейском отборе на чемпионат мира — аж 16 мячей в восьми матчах. Так он помог сборной Норвегии впервые с 1998 года пробиться на мировое первенство Фото: Brad Penner / Reuters Один из лучших плеймейкеров XXI века Кевин де Брёйне после перехода из «Манчестер Сити» в «Наполи» ушел в тень. Вероятно, предстоящий чемпионат мира станет для него последним. Ту версию сборной Бельгии, которая на него отправится, есть соблазн назвать самой слабой за все время выступлений полузащитника Фото: Geert Vanden Wijngaert / Reuters Пусть Хамес Родригес и не реализовал в полной мере свой огромный потенциал, в национальной команде он до сих пор нередко напоминает себя, блиставшего на чемпионате мира 2014 года в Бразилии. Очень успешным для колумбийца стал Кубок Америки двухлетней давности: его команда взяла серебро, а сам он был признан лучшим игроком турнира Фото: Luisa Gonzalez / Reuters Нынешняя версия сборной Марокко — хотя бы по формальным причинам самая успешная африканская команда в истории: до нее ни один представитель континента не доходил до полуфинала чемпионата мира. А наиболее классный игрок этого поколения марокканцев — правый защитник Ашраф Хакими, взявший с ПСЖ две подряд Лиги чемпионов. Правда, последний сезон у него вышел смазанным из-за травм Фото: Andrew Boyers / Reuters Впервые за долгое время уругвайская сборная приедет на крупный турнир без топового форварда. А главной ее звездой, без сомнений, следует считать трудолюбивого, полезного на любом участке поля полузащитника Федерико Вальверде Фото: Toby Melville / Reuters Настоящей звезды в составе швейцарской сборной, пожалуй, нет. Поэтому остановиться, видимо, нужно на фигуре ее лидера и капитана Гранита Джаки. Сочетающий оборонительные навыки с умением конструировать атаки из глубины полузащитник на этом чемпионате мира может добраться до отметки в 150 матчей за национальную команду Фото: AP / Gregory Bull / AP Перспективы играющей от обороны сборной Эквадора во-многом будут зависеть от формы Мойсеса Кайседо. Сезон у цепкого опорного полузащитника, как и у всего лондонского «Челси», не задался. Но в эквадорской заявке не найти игрока талантливее Фото: Andrew Couldridge / Reuters Для 40-летнего Луки Модрича — одного из лучших полузащитников XXI века, получившего «Золотой мяч», когда давать его хавбекам казалось немодным,— этот чемпионат мира, видимо, станет последним турниром в профессиональной карьере. Со сборной Хорватии он становился серебряным и бронзовым призером турнира, а до вершины так и не дошел Фото: Antonio Bronic / Reuters / Antonio Bronic / File Photo / Reuters Карьера Кристиана Пулишича (США) пошла не по такой приятной траектории, какая просматривалась лет пять назад. И тем не менее вингер «Милана» будет главной надеждой сборной США, не завоевывавшей медалей чемпионатов мира с самого первого, состоявшегося в 1930 году, турнира Фото: Daniele Mascolo / Reuters Крайний защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис (Канада), казалось, был обречен пропустить чемпионат мира, но все-таки попал в состав сборной Канады. Однако насчет его игрового тонуса все-таки возникает немало сомнений. Большую часть сезона Дэвис лечился, полных матчей он не проводил с конца января Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters В ровной мексиканской заявке чрезвычайно сложно отыскать звезду футбола. А вот звезду чемпионатов мира — запросто. Гильермо Очоа, пожалуй, в любом из девяти клубов производил впечатление посредственного вратаря. А за сборную играл изумительно: был ее главным героем. Впрочем, пока неясно, доверят ли 40-летнему ветерану роль основного голкипера на этом турнире Фото: AP / Moises Castillo Смотреть

Группа J Сборная Аргентины Место в рейтинге FIFA — 3-е.

— 3-е. Чемпионат мира 2022 года — чемпион.

— чемпион. Ключевые игроки — Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», Англия), Кристиан Ромеро («Тоттенхем», Англия), Энцо Фернандес («Челси», Англия), Алексис Макаллистер («Ливерпуль», Англия), Хулиан Альварес («Атлетико», Испания), Лаутаро Мартинес («Интер», Италия), Лионель Месси («Интер Майами», США).

— Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», Англия), Кристиан Ромеро («Тоттенхем», Англия), Энцо Фернандес («Челси», Англия), Алексис Макаллистер («Ливерпуль», Англия), Хулиан Альварес («Атлетико», Испания), Лаутаро Мартинес («Интер», Италия), Лионель Месси («Интер Майами», США). Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 1,37. Сборная Австрии Место в рейтинге FIFA — 24-е.

— 24-е. Чемпионат мира 2022 года — не участвовала.

— не участвовала. Ключевые игроки — Кевин Данзо («Тоттенхем», Англия), Давид Алаба («Реал», Испания), Марсель Забитцер («Боруссия», Дортмунд, Германия), Марко Арнаутович («Црвена Звезда», Сербия).

— Кевин Данзо («Тоттенхем», Англия), Давид Алаба («Реал», Испания), Марсель Забитцер («Боруссия», Дортмунд, Германия), Марко Арнаутович («Црвена Звезда», Сербия). Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 4,2. Сборная Алжира Место в рейтинге FIFA — 28-е.

— 28-е. Чемпионат мира 2022 года — не участвовала.

— не участвовала. Ключевые игроки — Аисса Манди («Лилль», Франция), Уссем Ауар («Аль-Иттихад», Саудовская Аравия), Ибрахим Маза («Байер», Германия), Рияд Марез («Аль-Ахли», Саудовская Аравия), Мохамед Амура («Вольфсбург», Германия).

— Аисса Манди («Лилль», Франция), Уссем Ауар («Аль-Иттихад», Саудовская Аравия), Ибрахим Маза («Байер», Германия), Рияд Марез («Аль-Ахли», Саудовская Аравия), Мохамед Амура («Вольфсбург», Германия). Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 8,5. Сборная Иордании Место в рейтинге FIFA — 63-е.

— 63-е. Чемпионат мира 2022 года — не участвовала.

— не участвовала. Ключевые игроки — Абдалла Насиб («Аль-Завра», Ирак), Мохаммад Абу-Хашиш («Аль-Карма», Ирак), Муса Аль-Тамари («Ренн», Франция).

— Абдалла Насиб («Аль-Завра», Ирак), Мохаммад Абу-Хашиш («Аль-Карма», Ирак), Муса Аль-Тамари («Ренн», Франция). Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 50. Действующие чемпионы мира аргентинцы, сохранившие «золотой» катарский костяк, в том числе все еще безумно важного для них Лионеля Месси, начнут выступление матчами в группе J с не слишком броской по именам, но очень трендовой сборной Австрии, а также немножко безалаберной алжирской и скучноватой иорданской командами. Подробное представление — в материале “Ъ” «Чемпионский набор».

Группа K Сборная Португалии Место в рейтинге FIFA — 5-е.

— 5-е. Чемпионат мира 2022 года — 1/4 финала.

— 1/4 финала. Ключевые игроки — Рубен Диаш, Бернарду Силва (оба — «Манчестер Сити», Англия), Нуну Мендеш, Витинья, Жуан Невеш (все — ПСЖ, Франция), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», Англия), Рафаэль Леан («Милан», Италия), Криштиану Роналду («Ан-Наср», Саудовская Аравия).

— Рубен Диаш, Бернарду Силва (оба — «Манчестер Сити», Англия), Нуну Мендеш, Витинья, Жуан Невеш (все — ПСЖ, Франция), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», Англия), Рафаэль Леан («Милан», Италия), Криштиану Роналду («Ан-Наср», Саудовская Аравия). Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 1,55. Сборная Колумбии Место в рейтинге FIFA — 13-е.

— 13-е. Чемпионат мира 2022 года — не участвовала.

— не участвовала. Ключевые игроки — Давид Оспина («Атлетико Насьональ»), Даниэль Муньос («Кристал Пэлас», Англия), Йерри Мина («Кальяри», Италия), Давинсон Санчес («Галатасарай», Турция), Хамес Родригес («Миннесота Юнайтед», США), Луис Диас («Бавария», Германия).

— Давид Оспина («Атлетико Насьональ»), Даниэль Муньос («Кристал Пэлас», Англия), Йерри Мина («Кальяри», Италия), Давинсон Санчес («Галатасарай», Турция), Хамес Родригес («Миннесота Юнайтед», США), Луис Диас («Бавария», Германия). Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 2,65. Сборная ДР Конго Место в рейтинге FIFA — 46-е.

— 46-е. Чемпионат мира 2022 года — не участвовала.

— не участвовала. Ключевые игроки — Арон Ван-Биссака («Вест-Хэм», Англия), Шансель Мбемба («Лилль», Франция), Ноа Садики («Сандерленд», Англия), Йоан Висса («Ньюкасл», Англия), Седрик Бакамбу («Бетис», Испания).

— Арон Ван-Биссака («Вест-Хэм», Англия), Шансель Мбемба («Лилль», Франция), Ноа Садики («Сандерленд», Англия), Йоан Висса («Ньюкасл», Англия), Седрик Бакамбу («Бетис», Испания). Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 20. Сборная Узбекистана Место в рейтинге FIFA — 50-е.

— 50-е. Чемпионат мира 2022 года — не участвовала.

— не участвовала. Ключевые игроки — Абдукодир Хусанов («Манчестер Сити», Англия), Отабек Шукуров («Баньяс», ОАЭ), Аббосбек Файзуллаев, Эльдор Шомуродов (оба — «Истанбул», Турция).

— Абдукодир Хусанов («Манчестер Сити», Англия), Отабек Шукуров («Баньяс», ОАЭ), Аббосбек Файзуллаев, Эльдор Шомуродов (оба — «Истанбул», Турция). Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 24. Группа K объединила сборную Португалии, которая тянет на претендента на награду, сборную Колумбии, выглядящую очень опасной «темной лошадкой», а также двух формальных аутсайдеров — команды Узбекистана и ДР Конго, на самом деле на совсем уж явных аутсайдеров не похожих. Это буквально бросается в глаза. Кто бы ни составлял расклад перед чемпионатом мира, сборной Португалии всегда отводится одна и та же ниша. Какая-то совершенно особенная и отдельная. Подробное представление — в материале “Ъ” «Узбек им обеспечен».