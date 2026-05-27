Штатовский расклад

В группе D стартующего 11 июня чемпионата мира сборной США, хозяевам турнира, придется доказывать, что на родине с ней не зря связывают колоссальные надежды, в противостояниях со сверкающей молодыми талантами в линии атаки турецкой командой, наглухо закрытыми парагвайцами, а также мало чем примечательными, но славящимися трудолюбием и упрямством австралийцами.

Фото: Dale Zanine-USA TODAY Sports / Reuters Игра сборной США в атаке завязана прежде всего на талантах Кристиана Пулишича

В стране, которую можно считать не просто хозяйкой чемпионата мира, а хозяйкой главной, поскольку в ней пройдет больше матчей, чем в Канаде и Мексике, плюс состоится матч финальный, на представляющих ее футболистов заранее наклеили звучный ярлык. «Золотое поколение» — так часто в американских изданиях пишут про сборную США, исчерпывающе описывая связанные с ней амбиции и ожидания. Понять тех, кто надежды питает, можно. Тренер — Маурисио Почеттино — именитый, с колоссальным опытом, с титулами, с правильными современными установками на футбол активный, агрессивный. А в его распоряжении целая группа бойцов, либо играющих в ведущих лигах за «большие» клубы, либо раньше игравших, либо по крайней мере всерьез их интересовавших. Заявка — ровная, глубокая. Нет таких амплуа, позиций, чтобы затыкали абы кем. И возраст ее оптимальный — ветеранами сборная США не перегружена, большинство футболистов — в расцвете сил. Так что можно смаковать, как разрывают фланги Серджиньо Дест, Алекс Фримен и Тимоти Веа, как бетонирует середину поля Уэстон Маккенни, как досаждает чужим защитникам на острие Фоларин Балогун, а под ним искрит нестандартными ходами Кристиан Пулишич.

Но и перебарщивать с ожиданиями американцам, видимо, все-таки не стоит. Бойцы-то крепкие, но именно топовых среди них — раз-два и обчелся.

Пулишич, которому в схемах Почеттино отводится роль элемента важнейшего, системообразующего, в 2026 году разучился в своем «Милане» забивать.

А две сильные европейские сборные в мартовских товарищеских матчах намекнули на то, что против элитных противников козыри американцев не действуют. Бельгийцы и португальцы обыграли их без проблем — 5:2 и 2:0. Группа сборной США досталась такая, что для выхода в play-off, куда можно попасть и с третьей позиции, грандиозных подвигов от нее и не требуется. Не те оппоненты.

Самыми страшными выглядят турки. Даже как-то странно воспоминать, что на чемпионатах мира они не появлялись с того, что состоялся в 2002 году и принес турецкой сборной бронзу. В минувшие четверть века она, бывало, представлялась жутко перспективной, но вот просочилась — через европейские стыки — на первенство только сейчас. И явно не для того, чтобы ограничиться участием.

Намекает на то, что турки в Северной Америке могут пошуметь, прежде всего их атака с Ардой Гюлером и Кенаном Йылдызом, которые как-то незаметно превратились из юных и нестабильных вундеркиндов в 21-летних форвардов с приличным опытом выступлений в европейских грандах и исключительными навыками технарей и распасовщиков. Если еще Хакан Чалханоглу сохранил свежесть, чтобы обеспечивать динамику в центре поля, а Керем Актюркоглу — чутье на голевые моменты, которым отличался в завершающемся сезоне, в том числе в ключевых его матчах, сборная Турции может доставить неприятности любой обороне. Что не отменяет того факта, что ее собственная оборона смотрится довольно подозрительно. Тут своих Гюлера, Йылдыза и Чалханоглу нет.

Сборную Парагвая, которая долго-долго существовала в режиме невидимки, ничем не выделяясь, в 2024 году доверили аргентинскому наставнику Густаво Альфаро. Тот, оценив доставшийся ему неброский набор игроков, придумал для него новый стиль. Его идеально описывает статистика парагвайцев в южноамериканской квалификации: 18 матчей, всего 14 голов забито, но так и всего десять пропущено. При этом на все пуговицы застегнутая сборная, которая пляшет от защиты, задействуя в ней даже тех, кто по специальности призван вроде бы терроризировать чужие ворота, при Альфаро справлялась со всеми флагманами своего региона — и действующими чемпионами мира аргентинцами, и бразильцами, и уругвайцами. Такая вот футбольная аномалия.

В австралийской команде совсем тяжело найти за что зацепиться. В прежние времена у нее бывали варианты куда ярче. В этом блеска вообще не видно. А его дефицит придется компенсировать природными трудолюбием и резвостью, которой, допустим, в избытке у Нестори Иранкунды и Джордана Боса.

Группа D Сборная США Место в рейтинге FIFA — 16-е. Чемпионат мира 2022 года — 1/8 финала. Ключевые игроки — Серджиньо Дест (ПСВ, Нидерланды), Алекс Фримен («Вильярреал», Испания), Марк Маккензи («Тулуза», Франция), Уэстон Маккенни («Ювентус», Италия), Тайлер Адамс («Борнмут», Англия), Джованни Рейна («Боруссия», Менхенгладбах, Германия), Кристиан Пулишич («Милан», Италия), Фоларин Балогун («Монако», Франция), Тимоти Веа («Марсель», Франция). Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 2,4. Сборная Турции Место в рейтинге FIFA — 22-е. Чемпионат мира 2022 года — не участвовала. Ключевые игроки — Мерих Демираль («Аль-Ахли», Саудовская Аравия), Чаглар Сеюнджю, Керем Актюркоглу (оба — «Фенербахче»), Хакан Чалханоглу («Интер», Италия), Кан Айхан («Галатасарай»), Арда Гюлер («Реал», Испания), Кенан Йылдыз («Ювентус», Италия). Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 2,8. Сборная Парагвая Место в рейтинге FIFA — 40-е. Чемпионат мира 2022 года — не участвовала. Ключевые игроки — Густаво Гомес, Рамон Соса (оба — «Палмейрас», Бразилия), Омар Альдерете («Сандерленд», Англия), Мигель Альмирон («Атланта», США), Антонио Санабриа («Кремонезе», Италия). Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 4,7. Сборная Австралии Место в рейтинге FIFA — 27-е. Чемпионат мира 2022 года — 1/8 финала. Ключевые игроки — Мэтью Райан («Леванте», Испания), Милош Дегенек («Апоэль», Кипр), Джордан Бос («Фейенорд», Нидерланды), Мартин Бойл («Хайберниан», Шотландия), Нестори Иранкунда («Уотфорд», Англия). Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 8,5.

Алексей Доспехов