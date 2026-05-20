Четверка с минусами

Представление участников футбольного чемпионата мира, который открывается 11 июня, “Ъ” начинает с группы A. В ней соперниками сборной Мексики (наряду с США и Канадой одной из стран—хозяек турнира) стали южноафриканская, корейская и чешская команды. Квартет выглядит неброским, зато чрезвычайно ровным.

Игроки сборной Мексики

Игроки сборной Мексики

Первая по алфавиту группа чемпионата мира оказалась одной из самых загадочных с точки зрения расклада. Единодушием в его оценке, во всяком случае, и не пахнет. Сомнения есть насчет всех четырех сборных, в том числе насчет той, на которую почаще указывают как на фаворита квартета по чисто формальному признаку: играть будет на своем поле, а оно обычно на таких турнирах помогает.

Те, кому хочется верить, что мексиканцы способны на какие-то серьезные свершения, могут обратить прежде всего внимание на их свежие результаты. А они и вправду неплохие. Мексиканцы, потерпев неудачу на предыдущем первенстве (в Катаре в 2022 году они не вышли из группы), затем дважды подряд выиграли CONCACAF Gold Cup, свой региональный чемпионат для стран Северной и Центральной Америки, а, например, в мартовских товарищеских матчах разошлись миром с португальцами и бельгийцами, показав не то чтобы захватывающую, но вполне надежную игру. Те, у кого нет доверия к этим результатам, могут всмотреться в мексиканский состав. А в нем фактически не за что зацепиться.

Группа A Сборная Мексики Место в рейтинге FIFA — 15-е. Чемпионат мира 2012 года — групповой этап. Ключевые игроки — Сесар Монтес («Локомотив», Россия), Хоан Васкес («Дженоа», Италия), Хесус Гальярдо («Толука»), Эдсон Альварес («Фенербахче», Турция), Рауль Хименес («Фулхем», Англия). Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 1,9. Сборная ЮАР Место в рейтинге FIFA — 60-е. Чемпионат мира 2022 года — не участвовала. Ключевые игроки — Ронвен Уильямс, Тебохо Мокоена, Темба Зване (все — «Мамелоди Сандаунс»), Яя Ситхоле («Тондела», Португалия), Лайл Фостер («Бернли», Англия). Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 13. Сборная Южной Кореи Место в рейтинге FIFA — 25-е. Чемпионат мира 2012 года — 1/8 финала. Ключевые игроки — Ким Мин Джэ («Бавария», Германия), Йенс Каструп («Боруссия» (Менхенгладбах), Германия), Ли Кан Ин (ПСЖ, Франция), Хван Хи Чхан («Вулверхэмптон», Англия), Сон Хын Мин («Лос-Анджелес», США). Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 4,3. Сборная Чехии Место в рейтинге FIFA — 41-е. Чемпионат мира 2022 года — не участвовала. Ключевые игроки — Матей Коварж (ПСВ, Нидерланды), Владимир Цоуфал («Хоффенхайм», Германия), Ладислав Крейчи («Вулверхэмптон», Англия), Томаш Соучек («Вест-Хэм», Англия), Павел Шульц («Лион», Франция), Патрик Шик («Байер», Германия). Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 3,7.

Альтернативы на переднем краю по-прежнему нет уже 35-летнему Раулю Хименесу, который в «Фулхеме» забил десять мячей во всех официальных матчах сезона. Стержень полузащиты — это Эдсон Альварес из «Фенербахче», «большие» клубы, кажется, не интересующий. Столпы обороны — Хоан Васкес из «Дженоа» и Сесар Монтес из «Локомотива». Неплохие, с опытом игроки, но не такие, от которых ждешь чудес и подвигов. Из одаренных юнцов, на чудеса намекающих, в сборную тренера Хавьера Агирре влился разве что 17-летний вундеркинд Хильберто Мора. Трудолюбивая команда без ярко выраженных слабых и сильных сторон.

В этом смысле сборная Чехии, пробившаяся на чемпионат мира во многом на везении, через две подряд серии пенальти в стыковых матчах с ирландцами и датчанами, смотрится, кажется, немножко интереснее. Например, такой факт. При 74-летнем ветеране Мирославе Коубеке, назначенном на излете прошлого года ее главным тренером, чехи здорово научились использовать стандартные положения. Со стандартов в 2026 году они забили восемь голов, по подсчетам Opta, больше, чем какая-либо сборная в мире. А все дело прежде всего в гренадерском росте и умении играть головой целого ряда футболистов — Патрика Шика, Томаша Соучека, Томаша Горы, Ладислава Крейчи. Угловые и штрафные в исполнении чехов — это сейчас страшная угроза. Плюс, у них есть Павел Шульц, еще не слишком раскрученный, но сезоном в «Лионе» намекнувший на то, что команда дождалась топового плеймейкера, умеющего раскрутить контратаки. А им в системе Коубека отводится не менее важная роль, нежели стандартам.

Сборная Южная Кореи постоянно участвует в чемпионатах мира и, хотя после четвертого места на том, что принимала в 2002 году вместе с Японией (добытого, справедливости ради, в том числе и благодаря «домашнему» судейству), ничего выдающегося не добивалась, статистом на них не является. В 2018 году в России корейцы вылетели на групповом этапе, но утащили с собой немцев, в 2022-м в Катаре добрались до play-off. Признаков, что их североамериканские перспективы принципиально хуже российских или катарских, нет.

Южнокорейскую команду принято ассоциировать с коллективной игрой, с исключительной работоспособностью, но в ее заявке хватает и без каких-либо оговорок классных исполнителей.

Речь идет и про дриблера из ПСЖ Ли Кан Ина, и про центрального защитника «Баварии» Ким Мин Джэ, и про резвого и неутомимого хавбека «Вулверхэмптона» Хван Хи Чхана, и, конечно, про Сон Хын Мина. Лучшие годы форварда-ветерана, долго сверкавшего в Английской премьер-лиге (АПЛ), позади, но и выступая в американском чемпионате, он доказывает, что выбирать позицию и бить с обеих ног не разучился.

Труднее всего в этой группе оценить сборную ЮАР. Игроков из европейских клубов мало (публике известен разве что форвард Лайл Фостер из «Бернли»), о возможностях приходится судить почти исключительно по матчам с африканскими соперниками. В них Тебохо Мокоена иногда предстает эталоном современного полузащитника, контролирующего все поле, Темба Зване — превосходным разыгрывающим, Эвиденс Макгопа — креативным бомбардиром, а Ронвен Уильямс — голкипером без нервов. Но на чемпионате мира их ждут куда более сложные испытания, даже в далеко не самой сложной группе.

Алексей Доспехов