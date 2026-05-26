Межконтинентальная компания

Группа C открывающегося 11 июня чемпионата мира по футболу получилась очень разношерстной по составу. Со сборной Бразилии, самой титулованной среди всех, но отправляющейся на турнир в США, Канаду и Мексику с длиннющим шлейфом разных проблем, в ней сыграют добравшиеся до полуфинала предыдущего первенства и, кажется, не растерявшие лоска марокканцы, а также не принимавшие еще в этом веке участие в главном состязании шотландцы и обреченные, скорее всего, на роль аутсайдеров гаитяне.

Игрок сборной Бразилии Дуглас Сантос в матче против Чили, 4 сентября 2025 года

Фото: MB Media / Getty Images Игрок сборной Бразилии Дуглас Сантос в матче против Чили, 4 сентября 2025 года

С бразильцами, конечно, забавная ситуация. Вот как перед североамериканским чемпионатом мира эту команду представлять? Как обладательницу рекордных пяти золотых наград мировых первенств и вообще величайшую в футбольной истории? Или как команду, которая после своего пятого — 2002 года — золота на главном турнире не зацепила ни единой, хотя бы бронзовой, награды, а в полуфинале побывала всего однажды — на домашнем чемпионате в 2014-м? И то его все, разумеется, помнят из-за кошмарного — 1:7 — поражения бразильцев в матче за финал против немцев. Ну и добавить к этому, что и от свежих бразильских результатов не исходит блеска. В марте довольно убедительно обыграли в товарищеском матче хорватов, но ранее уступили французам и со скрипом преодолели южноамериканскую квалификацию. С таким скрипом, что даже как-то стыдно ставить их вровень с аргентинцами и иными грандами.

Но ставить-то все-таки, видимо, нужно.

Когда рассуждают о нынешнем варианте сборной Бразилии, обычно указывают на то, что, в отличие от почти всех своих предшественников, он довольно разбалансированный.

То есть некоторые участки, игровые функции приходится затыкать футболистами, либо давно миновавшими пик, либо просто рядовыми по высшим меркам. Например, версия насчет того, что в основе может очутиться зенитовец Дуглас Сантос, включенный в заявку вместе с партнером из петербургского клуба Луисом Энрике, звучит вполне правдоподобно. В его конкурентах на флангах у бразильцев движущиеся прямым курсом к закату карьеры Алекс Сандру и Данилу. Или странный казус. На позиции плеймейкера у команды, такими дирижерами всегда славившейся, нет никого, кто хотя бы с оговорками тянул на наследника позднего Пеле, Зику или Роналдинью.

Однако и хорошего у сборной Бразилии настолько много, что, кажется, чересчур зацикливаться на этих фактах не стоит. Знаменитый и не теряющий тонус вратарь Алиссон. Пара центральных защитников, цементирующих оборону ПСЖ, финалиста Лиги чемпионов,— Маркиньюс и Габриэл: какая еще команда на мировом первенстве такой располагает? Тандем центральных полузащитников, воплощающий рассудительность и динамизм,— Каземиру и Бруну Гимарайнс. И, понятно, линия атаки, которая и без травмированных Родригу с вундеркиндом Эстеваном шикарна. Винисиус, как ни воспринимай его капризы и выходки,— дриблер от бога. Рафинья пару сезонов играл так, что многим хотелось отдать ему «Золотой мяч». Плюс — Матеус Кунья, Габриэл Мартинелли, Игор Тьягу, Эндрик — форварды в самом соку.

Их бы матерому Карло Анчелотти, которого в 2025 году призвали из «Реала» добавлять бразильцам лоска и надежности, как-то суметь правильно расставить, и тогда искр будет куда больше, чем в квалификации с 24 голами в 18 матчах. Ах да, еще надо придумать, что делать с 34-летним и измученным травмами Неймаром. Анчелотти рискнул все же включить его в заявку. Для чего именно, мало кто понимает. Но если Неймар будет играть, а бразильцы опять провалятся, от тренера, невзирая на его послужной список, видимо, и мокрого места не останется.

Сборную Марокко представить даже как-то чуточку проще.

Это та самая команда, которая на предыдущем чемпионате, выбив — еще на групповом этапе — бельгийцев, а затем испанцев и португальцев, добралась до полуфинала. Вернее, конечно, не совсем та, потому что некоторые герои катарской кампании — Софьян Амрабат, Юсеф Ан-Несири — сдали и не считаются уже ведущими, а с марта и тренер другой: Валид Реграги передал пост Мохамеду Уаби. Но достоинства, стиль эта сборная сохранила. Как и статус сильнейшей среди африканских. Правда, победу на Кубке Африки, завершившемся после Нового года, она одержала, как известно, странную — присужденную постфактум после наказания сенегальцев за уход с поля в финале.

Сборная Марокко по-прежнему в первую очередь опасна, когда видит перед собой свободные пространства — для стремительных прорывов Ашрафа Хакими и Нусера Мазрауи по флангу или Исмаэля Сайбари по центру, для всяких хитрых ходов Браима Диаса. Со взламыванием «низкой» обороны дела обстоят похуже. Но компактность и плотность, которую так любил Реграги и которую любит его преемник, она и без терминатора Амрабата, в Катаре пахавшего за троих, сохраняет.

Любителям попереживать за какую-то «темную лошадку» (марокканцев в эту категорию уже не занесешь), надеясь на сюрприз от нее, можно посоветовать сборную Шотландии.

Она пробилась на чемпионат мира впервые с 1998 года и, как и 28 лет назад, угодила в квартет с командами Бразилии и Марокко. Шотландцам, естественно, хочется, чтобы на этом совпадения закончились, поскольку тогда обеим они проиграли.

Нынешняя сборная Шотландии похожа на бразильскую. В том смысле, что «на бумаге» у нее есть немало «тонких», готовых порваться позиций. Шотландцы в Северной Америке будут без хотя бы с натяжкой топового вратаря, без форварда, приучившего к высокой результативности и умению взрываться в важных матчах. Зато дозрел в «Наполи» до уровня элитного универсала средней и атакующей линий Скотт Мактоминей, его одноклубник Билли Гилмор, бывает, смотрится недурно, на левой бровке хозяйничает все умеющий Энди Робертсон, а Джон Макгинн — это вожак вовсю шумящей и в Англии, и в Европе «Астон Виллы».

Таким набором, может, бразильцев и марокканцев не испугаешь, но для гаитян он по-настоящему страшный.

Догадаться о том, какая задача стоит на чемпионате мира перед сборной Гаити, несложно — выступить хотя бы немножко лучше, чем на единственном, до которого она добралась до этого. В 1974 году карибские футболисты проиграли все три матча в группе, поразив миксом из азарта и дефицита даже элементарных тактических познаний. Эта команда Гаити едва ли будет выглядеть смешно, так как укомплектована игроками из вполне пристойных лиг. Но и подвигов ждать от нее трудно. Игроки и клубы, цвета которых они защищают,— не того разряда, чтобы заранее причмокивать в предвкушении захватывающего спектакля. А быстрый и «вертикальный» футбол, который поставил гаитянам французский тренер Себастьен Минь, скорее всего, был эффектен и эффективен только против региональных оппонентов.

Алексей Доспехов