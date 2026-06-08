Узбек им обеспечен

Группа K чемпионата мира по футболу в США, Канаде и Мексике, открывающегося 11 июня, объединила сборную Португалии, которая тянет на претендента на награду, сборную Колумбии, выглядящую очень опасной «темной лошадкой», а также двух формальных аутсайдеров — команды Узбекистана и ДР Конго, на самом деле на совсем уж явных аутсайдеров не похожих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Том Брэди получает карточку Португалии в группе K во время жеребьевки финала чемпионата мира по футболу

Фото: Amber Searls-Imagn Images / Reuters Том Брэди получает карточку Португалии в группе K во время жеребьевки финала чемпионата мира по футболу

Фото: Amber Searls-Imagn Images / Reuters

Это буквально бросается в глаза. Кто бы ни составлял расклад перед чемпионатом мира, сборной Португалии всегда отводится одна и та же ниша. Какая-то совершенно особенная и отдельная. Сначала — безусловные претенденты на золото, а после них, перед следующим эшелоном просто крепких команд,— португальцы. Вроде и гранд, но с оговорками, неполноценный.

Догадаться, что за наблюдения создали такое о них представление, можно. На последних крупных турнирах — чемпионатах мира, Европы — португальцы не то чтобы проваливались, но все время играли как-то жутко невыразительно. Сердце от восторга точно не замирало. У Криштиану Роналду в его 41 год все еще нет в сборной альтернативы. Тоже по идее о чем-то говорит. Но если заменить эти факты другими, то картина получается куда веселее и заманчивее.

Сборная Португалии — это действующий победитель Лиги наций Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA): в прошлогоднем финале одолела, между прочим, испанцев.

Если эта деталь, учитывая почти товарищеский статус состязания, кажется недостойной внимания, то можно просто внимательно приглядеться к португальской заявке, собранной тренером Роберто Мартинесом. Так кто у нас диктует в середине поля ритм игры ПСЖ, лучшего клуба мира? Правильно — Витинья и Жуан Невеш. А кого Ассоциация профессиональных футбольных авторов Англии признала лучшим игроком прошедшего сезона в сильнейшей лиге? Верно — их партнера Бруну Фернадеша. Компанию им в отряде хавбеков составит Бернарду Силва — тоже титан.

А теперь переходим к тылам. Много ли сейчас фланговых игроков круче Нуну Мендеша? Да, может, никого. Рубен Диаш, Гонсалу Инасиу, Диогу Далут, Жуан Кансела — это что, случайные люди?

Впереди, между прочим, тоже все не так плохо. Рафаэль Леан, Франсишку Консейсан, Жуан Феликс — имена-то звучные. Ах да, про пятикратного обладателя «Золотого мяча», в котором иногда предпочитают видеть символ скудности португальского атакующего набора, забыли. Но вообще-то, если Роналду и валяет время от времени дурака в Саудовской Аравии, то, приезжая в национальную команду, держится молодцом по крайней мере с точки зрения статистики, забивая в среднем чуть ли не по голу за игру. Даже странно, что лежащие на поверхности цифры, звания, награды никого не впечатляют так, чтобы ставить португальцев не позади, а рядышком с теми же испанцами и французами.

В их группе есть жутко любопытная команда. Про сборную Колумбии стоит знать, как она сыграла на своем предыдущем крупном турнире. Это был Кубок Америки 2024 года, и на нем колумбийцы добрались до финала, в котором лишь в дополнительное время уступили аргентинцам, действующим чемпионам мира. Взлет едва ли случайный, учитывая их кадровые ресурсы. В колумбийской команде в каждой линии находятся игроки с классным бэкграундом. В защите полным-полно опыта у Йерри Мины и Давинсона Санчеса, а те, кто видел матчи английского «Кристал Пэлас», в курсе, как резв Даниэль Муньос. В полузащите дирижерские палочки по-прежнему у Хамеса Родригеса. Его спад начался вскоре после главного в жизни взлета — на чемпионате мира аж 2014 года, но и нынешний, не стремящийся попасть в клубную лигу мощнее американской, Родригес в сборной бывает хорош.

Луис Диас провел шикарный сезон в «Баварии», забив за нее 26 голов в различных соревнованиях. И он не единственный острый форвард у колумбийцев, в заявке которых нашлось место и лучшему снайперу Российской премьер-лиги — краснодарцу Джону Кордобе.

Вместе с португальцами и колумбийцами в этом квартете две сборные, формально относящиеся к категории «футбольная экзотика». Но это — экзотика с намеком на достойную борьбу против солидных сборных.

Конголезцев, случается, по ошибке включают в список дебютантов чемпионатов мира. Но на самом деле они однажды играли на первенстве. Было это в 1974 году, когда страна называлась Заиром, и тогда ее футболисты умилили всех своей безалаберностью и необученностью. Три матча — югославам, бразильцам и шотландцам — они проиграли с общим счетом 0:14.

Сейчас такого конфуза от сборной уже ДР Конго ждать глупо. Это нормальная африканская команда, чей состав представляет собой микс из безвестных бойцов, крепких профи, востребованных в пристойных по уровню чемпионатах, таких как только что трудившийся в «Спартаке» Тео Бонгонда, а также небольшой когорты персонажей со звездными задатками.

В данном случае все они из английского первенства. Арон Уан-Биссака — это важный элемент обороны «Вест-Хэма», на которого поглядывали клубы помощнее. Ноа Садики — мотор прорвавшегося в еврокубки «Сандерленда». А скромная статистика Йоана Виссы, мало игравшего и практически не забивавшего за «Ньюкасл» в минувшем сезоне, смущать не должна. Проблемы связаны с травмой колена. А до перехода год назад в «Ньюкасл» из «Брентфорда» здоровый Висса поражал ворота с регулярностью ведущих бомбардиров лиги.

Сборная Узбекистана — дебютант уже полноценный. В ней звезда ярчайшая на тренерской скамейке — чемпион мира 2006 года итальянец Фабио Каннаваро, помнящий благодаря тому первенству, что невысокие котировки и дефицит свежести еще не означают, что сборная обречена на катастрофу.

Все можно компенсировать дисциплиной и самоотдачей. Ну это если упрощать. Желательно, разумеется, чтобы и исполнители приличного качества, с опытом элитных сражений имелись. С ними у узбекской команды немножко похуже, чем у конголезцев. Обычно выделяют, вопреки сомнениям, прижившегося в «Манчестер Сити» центрального защитника Абдукодира Хусанова да форварда Эльдора Шомуродова. Когда он играл в России за «Ростов», восхищал динамизмом, старательностью и цепкостью. В Турции в прошедшем чемпионате выиграл бомбардирскую гонку, забив 22 мяча.

Алексей Доспехов