Чемпион Европы стремится к миру

В группе H чемпионата мира по футболу в США, Канаде и Мексике, который стартует 11 июня, один из его главных фаворитов — сборная Испании — в ожидании, пока наберут форму ее некстати получившие травму лидеры атаки Ламин Ямаль и Нико Уильямс, разомнется на трех очень разных по статусу соперниках. У уругвайцев не такой, как раньше, яркий состав, но шикарный бэкграунд. Про вроде бы скромную сборную Саудовской Аравии все помнят, как лихо она разобралась на прошлом первенстве с его будущими победителями аргентинцами. А дебютанты турнира из крохотного Кабо-Верде наверняка будут рады любому его исходу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Испанцы Ламин Ямал и Нико Уильямс

Фото: Kacper Pempel / Reuters Испанцы Ламин Ямал и Нико Уильямс

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Человеку, который захочет доказать, почему именно сборная Испании не просто один из претендентов на золото чемпионата мира, а претендент главнее некуда, даже не придется напрягаться, выискивая какие-то припрятанные, неочевидные аргументы. Все на поверхности, под рукой.

По сравнению с чемпионатом Европы двухлетней давности, выигранным испанской командой так убедительно, так эффектно, что уже тогда их тянуло записать в фавориты и первенства мирового, она, конечно, изменилась, но изменилась на первый взгляд исключительно в лучшую сторону.

Ламину Ямалю уже не 16, а 18 лет, и прошедшие два года еще добавили ему и зрелости, и наглости. Его сверстник Пау Кубарси, которого в 2024 году тренер Луис де ла Фуэнте еще боялся включать во взрослый состав, отправив выигрывать золото Олимпиады в Париже с молодежкой, дорос до того, чтобы занять место в центре защиты рядом с Эмериком Лапортом. В лице Микеля Оярсабаля испанцы нашли потрясающего, куда эффективнее, чем Альваро Мората, снайпера: забивает по голу за матч в среднем. Фабиан Руис успел выиграть две подряд Лиги чемпионов с ПСЖ.

Да не за что вообще зацепиться в поисках слабостей. Какая команда не мечтала бы о футболисте такого таланта, как Ямаль? Какая не захочет, чтобы в середине поля ее игру вели Родри, Руис и Педри? Какой не понравится, если фланги у нее прикрывают и оживляют Марк Кукурелья, Педро Порро, Алекс Гримальдо?

Еще за минувшие два года испанцы показали, что могут играть в разный футбол. Взрывной, «лоскутный», через высокий прессинг и стремительные выпады после отбора мяча — любимый вариант. Но и предусматривающий с виду медлительное, томное даже владение вполне подходит. На североамериканской жаре он, кстати, может пригодиться.

Поводы для придирок, зернышек сомнений, правда, все-таки откопать можно. Обычно, рассматривая их под лупой, говорят, допустим, про странную симпатию де ла Фуэнте к Унаи Симону как к основному голкиперу, хотя вроде бы Давид Райя выступлениями за «Арсенал» доказал, что покруче. Но прежде всего они связаны со здоровьем некоторых испанских игроков.

Залечивая свежие и довольно серьезные травмы, к чемпионату готовились оба ключевых вингера — Ламин Ямаль и Нико Уильямс. Ямаль вроде точно пропустит как минимум один матч на чемпионате. Ну так для того и существует групповой этап, чтобы во время него размяться, подтянуть тонус. В случае с испанцами — без хоть сколько-нибудь реального риска вылететь, потому что оппоненты не то чтобы исключительно опасные.

Опаснее остальных, естественно, уругвайцы, которых тому, кто симпатизировал им, почти что полноценным грандам, раньше, непривычно будет видеть без живых легенд Луиса Суареса и Эдинсона Кавани. А ведь казалось, что будут играть за сборную, пока стоят на ногах…

Эта сборная Уругвая, если отталкиваться от звучности имен, точно уступает своим предшественницам, которые без Суареса и Кавани обойтись не могли. Но и на что-то провальное ни ее результаты (а в южноамериканской квалификации уругвайцы обыгрывали и аргентинцев, и бразильцев), ни подбор игроков — по крайней мере в ключевых амплуа — не настраивают.

В защите тренер Марсело Бьелса молится на пару центральных защитников, которой мало равных в плане опыта суровых противостояний и уровня взаимопонимания,— из Хосе Марии Хименеса и Рональда Араухо. В опорной зоне вряд ли подведут Родриго Бентанкур или Мануэль Угарте. С фигурой на острие странная история. Дарвину Нуньесу с его солидной биографией Бьелса стал предпочитать Родриго Агирре из мексиканской лиги, но тот свою работу делает старательно. На звание «чертика из табакерки», удивляющего соперников, рассчитывает резвый Брайан Родригес по прозвищу «Молния». Хотя в любом случае элемент стержневой в творческом звене в схемах Бьелсы — это Федерико Вальверде. В сборной Уругвая все зависит от его неутомимости. Формально может занять какую угодно позицию, но по ходу матча будет оказываться там, где захочет, а это значит — перемещаться от бровки до бровки.

Сборная Саудовской Аравии, в целом ничем не примечательная, у всех застряла в памяти благодаря тому, что лихо разделалась на старте предыдущего чемпионата мира с его будущими победителями аргентинцами, хотя никакой особой выгоды в итоге из этой сенсации не извлекла. Угробивший закрученным ударом Лионеля Месси и его товарищей по той встрече Салим Аль-Давсари по-прежнему в строю, и по-прежнему на нем держится саудовская атака, хотя возраст у героя уже ветеранский. И тренер Эрве Ренар на посту, который на время оставлял после катарского первенства. Лучше него никого не нашли.

При этом поводы для паники и критики желающим успеха этой сборной он дарил регулярно — и неровной квалификацией, и удручающими выступлениями в товарищеских матчах. Египтяне без Мохамеда Салаха, сербы и не выделяющиеся атакующими способностями эквадорцы в них вскрывали податливую саудовскую оборону, как домушник со стажем хлипкий замок.

Сборная Кабо-Верде на дебютном в истории страны с населением полмиллиона человек чемпионате мира выступит, имея в составе сразу двух представителей Российской премьер-лиги — форварда «Акрона» Беншимола и хавбека «Краснодара» Кевина Ленини, входящего в число ее ведущих футболистов.

Вряд ли она замахивается на что-то выдающееся, но про эту команду надо знать, что и до удачной квалификации она неплохо играла на африканских соревнованиях, а еще — что даже в матчах против соперников скромных не отказывается от чрезвычайно острожного и компактного футбола от обороны. Навык полезный. Перестраиваться в Северной Америке сборной Кабо-Верде явно не придется.

Алексей Доспехов