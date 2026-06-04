Без дна и без выходных

Группа I стартующего 11 июня чемпионата мира по футболу в США, Канаде и Мексике собрала компанию из сборных с очень разными амбициями и возможностями. Французская, с ее шикарным бэкграундом и набором игроков, нацеливается на третий подряд финал мировых первенств, сенегальская и норвежская команды похожи на такие, которые могут удивить довольно далеким прыжком по турнирной сетке, а иракская уже подарила родине праздник, просто прорвавшись на первенство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Футболисты сборной Франции

Фото: Czarek Sokolowski / AP Футболисты сборной Франции

Фото: Czarek Sokolowski / AP

Для человека, которому надо во что бы то ни стало поставить на какую-то сборную как на будущего победителя североамериканского первенства, сборная Франции — примерно такой же легкий и очевидный выбор, как испанская. На двух предыдущих первенствах добиралась до финального матча. В 2018 году в России завоевала золото, в 2022 году уступила в битве за него аргентинцам только в серии пенальти. Тренер — Дидье Дешам — прежний, то есть знающий, как отличник таблицу умножения, все технологии успеха, которые с удовольствием применит с французами в последний раз: уже известно, что сразу после турнира Дешам пост покидает. Состав по сравнению с российским и катарским стал помоложе, что и минус (поменьше опыта), и плюс (побольше свежести), но в смысле глубины ничего не изменилось. Глубина — как в Марианской впадине.

Разные издания забавляются, пытаясь угадать, как и кем будут играть на чемпионате французы. Одинаковых, даже почти одинаковых вариантов на найдешь, в чем нет ничего странного.

В квалификации, в прошлогодних матчах Лиги наций, в товарищеских встречах уже в этом году, в которых французская команда одолела именно на классе и бразильцев, и колумбийцев, Дешам тасовал основу и схемы, словно ловкий шулер карточную колоду. Более или менее понятно лишь с тем, что в воротах Майк Меньян. Но вот, например, упаковывая центр защиты, Дешаму придется оставлять на скамейке либо Вильяма Салиба, либо Дайо Упамекано, либо Ибраиму Конате. И это при условии, что Жюля Кунде, который и на этом участке с его-то умением разыгрывать мяч смотрится органично, наставник, как привык, отправит на правый фланг.

А как угадать с опорниками? Ладно, Орельен Чуамени в последнее время у Дешама фаворит. Но кто рядом с ним? Надежный ветеран Нголо Канте? Находившийся весь сезон в недурной форме Адриен Рабьо? Взрывной Варрен Заир-Эмери?

Но настоящая головоломка — это линия передняя. В ней у французов — набор такой, что любой участник чемпионата мира, включая испанцев, обзавидуется. Усман Дембеле — действующий обладатель «Золотого мяча». У Килиана Мбаппе сезон не то чтобы задался — поражения, конфликты, травмы, но это все равно невероятный талант уже с колоссальным опытом. Майкл Олисе в «Баварии» превратился чуть ли не сильнейшего вингера мира. Ну хорошо, одного из сильнейших. Возможности Дезире Дуэ и Брэдли Баркола все знают по матчам Лиги чемпионов, второй раз подряд выигранной их с Дембеле ПСЖ. А еще есть засверкавший в «Манчестер Сити» Райан Шерки. А еще есть Маркус Тюрам — образец трудолюбия. И это без сломавшегося перед чемпионатом Юго Экитике…

В общем, тут надо проявить воображение, чтобы представить, как Дешам будет использовать такой отряд. Мбаппе на позиции центрфорварда — над Дембеле — или все-таки слева? А может, вместо Дембеле под ним Олисе, для которого вообще-то профильный участок правее? Тогда получится интегрировать Дуэ или Баркола. А вдруг как раз из-за этих метаний, перестановок все пойдет прахом? Хотя, конечно, такой исход кажется фантастическим. Как-нибудь разберутся.

Сборная Сенегала отправляется в Северную Америку в статусе то ли первой, то ли второй в Африке: январского золота регионального чемпионата марокканцы, финал проигравшие, лишили ее апелляцией, доказав, что уход с поля соперников в концовке — чересчур грубое нарушение регламента. И на них стоит обратить внимание тем, кто от предстоящего первенства ждет в том числе очередного африканского прорыва.

Сенегальцы укомплектованы плотно и со вкусом.

У них хватает игроков из «больших» лиг и «больших» — без оговорок или с оговорками — клубов, а выступающие в Саудовской Аравии ветераны Калиду Кулибали, стержень защиты, и Садио Мане, стрежень атаки, приезжая в сборную, показывают, что там тонус не растеряли.

Норвежцы — любопытная «темная лошадка». На чемпионат мира они вернулись после 28-летнего перерыва, намекнув на то, что даже грандам с ними будет непросто, двумя крупными победами в квалификации над итальянцами. Непросто в первую очередь — из-за норвежского нападения, которому защита той же сборной Италии не смогла ничего противопоставить. Все потому, что микс там — на высшем уровне. Эрлинг Холанн — главный снайпер современного футбола. Александер Серлот, когда он оттягивает на себя внимание опекунов, идеально врывается в свободные зоны. Мартин Эдегор вырос в потрясающего диспетчера. А Антонио Нуса добавит скорости.

Сборная Ирака, которая не играла на чемпионатах мира еще дольше норвежцев — с 1986 года, так порадовала свою страну выходом на североамериканское первенство, что ее власти в честь выигрыша в решающем матче межконтинентального play-off у боливийцев подарили жителям два выходных дня. Второй такой подарок им иракские футболисты едва ли преподнесут. В их заявке присутствуют интересные персонажи. Скажем, хавбек Зидан Икбаль, выступающий в Нидерландах,— воспитанник «Манчестер Юнайтед». А форварда Али Аль-Хамади уважают в английском чемпионате. Правда, во втором дивизионе. Но в целом она скроена из безвестных игроков, которых тренер Грэм Арнольд, раньше неплохо трудившийся с австралийцами, постарался научить нехитрому и компактному аутсайдерскому футболу.

Группа I Сборная Франции Место в рейтинге FIFA — 1-е. Чемпионат мира 2022 года — финал. Ключевые игроки — Майк Меньян («Милан», Италия), Жюль Кунде («Барселона», Испания), Вильям Салиба («Арсенал», Англия), Тео Эрнандес («Аль-Хиляль», Саудовская Аравия), Орельен Чуамени, Килиан Мбаппе (оба — «Реал», Испания), Нголо Канте («Фенербахче», Турция), Усман Дембеле (ПСЖ), Майкл Олисе («Бавария», Германия). Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 1,45. Сборная Сенегала Место в рейтинге FIFA — 14-е. Чемпионат мира 2022 года — 1/8 финала. Ключевые игроки — Эдуар Менди («Аль-Ахли», Саудовская Аравия), Калиду Кулибали («Аль-Хилаль», Саудовская Аравия), Идрисса Гейе («Эвертон», Англия), Садио Мане («Ан-Наср», Саудовская Аравия), Николас Джексон («Бавария», Германия). Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 7,7. Сборная Норвегии Место в рейтинге FIFA — 31-е. Чемпионат мира 2022 года — не участвовала. Ключевые игроки — Кристофер Айер («Брентфорд», Англия), Патрик Берг («Будё-Глимт»), Мартин Эдегор («Арсенал», Англия), Александр Серлот («Атлетико», Испания), Эрлинг Холанн («Манчестер Сити», Англия). Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 3,55. Сборная Ирака Место в рейтинге FIFA — 57-е. Чемпионат мира 2022 года — не участвовала. Ключевые игроки — Джалал Хассан («Аль-Завра»), Зидан Икбаль («Утрехт», Нидерланды), Али Аль-Хамади («Ипсвич», Англия), Аймен Хусейн («Аль-Карма»). Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 110.

Алексей Доспехов