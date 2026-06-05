Чемпионский набор

Действующие чемпионы мира аргентинцы, сохранившие «золотой» катарский костяк, в том числе все еще безумно важного для них Лионеля Месси, начнут выступление на открывающемся 11 июня новом первенстве в США, Канаде и Мексике матчами в группе J с не слишком броской по именам, но очень трендовой сборной Австрии, а также немножко безалаберной алжирской и скучноватой иорданской командами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нападающий Аргентины Лионель Месси (сидит) отдыхает с товарищами по команде во время тренировки перед чемпионатом мира по футболу

Фото: Charlie Riedel, AP Нападающий Аргентины Лионель Месси (сидит) отдыхает с товарищами по команде во время тренировки перед чемпионатом мира по футболу

Фото: Charlie Riedel, AP

Краткое резюме жизни сборной Аргентины в период между окончанием предыдущего, триумфального для нее чемпионата мира в Катаре на излете 2022 года и чемпионатом нынешним выглядит примерно так. Выиграла оба пришедшихся на него Кубка Америки. Почти не вспотев, с 12 победами в 18 матчах, прошла квалификацию к мировому первенству. Привыкала к тому, что, хоть Лионель Месси, отмечающий в конце июня 39-летие, никуда из сборной не ушел, надо иногда мириться с тем, что он не так энергичен и бодр, каким был несколько лет назад, а то и вовсе пропускает игры. Легенде требуется отдых, дозирование нагрузок. Адаптация в целом прошла нормально, хотя все, конечно, обращают внимание на то, что, если Месси нет на поле, на чужой половине аргентинцы все-таки не такие интересные, как с ним.

Зато от стиля не отказывалась. Тренер Лионель Скалони все еще ставит на футбол, на который, если бы не аргентинские достижения, посматривали бы, наверное, косо,— по меркам топовых сборных, чересчур академичный, какой-то слегка из прошлого, из тех времен, когда еще не было фанатичного преклонения перед высоким прессингом, бесконечными фланговыми рейдами туда-сюда.

Аргентинцы любят игру поспокойнее и посолиднее. К ней ее костяк идеально приспособлен.

А он за редкими исключениями, вроде Анхеля Ди Марии, примерно тот же, что был в Катаре. При этом вряд ли качество бойцов стало хуже. Эмилиан Мартинес время от времени играет так, что хочется назвать его лучшим вратарем мира, повзрослевшие Энцо Фернандес и Алексис Макаллистер — так, что хочется назвать их эталонными центральными хавбеками, а на острие у Скалони тяжелый выбор между Хулианом Альваресом и Лаутаро Мартинесом, форвардами элитными без оговорок. Потенциальные открытия наподобие тех, которыми в Катаре оказались те же Фернандес с Макаллистером, в заявке присутствуют. Те, кто видел матчи «Комо» в итальянском чемпионате, в курсе, как трудно отобрать мяч у Нико Паса.

Потенциально тонкие участки, впрочем, тоже очевидны. Например, линия защиты — опять же, по стандартам грандов — скромная, глубины в ней никакой. Но так же казалось перед катарским первенством.

Сборная Австрии в каком-то смысле полная противоположность аргентинской. Она-то как раз за четыре года, что командой руководит гуру футбольной науки Ральф Рангник, освоила все передовые тренды — бежит сломя голову во всех направлениях, прессингует без устали.

На континентальном уровне освоенные ею навыки работали неплохо. Еще на европейском первенстве в 2024 году австрийцы, опередив в группе французов, демонстрировали признаки серьезного прогресса, отбор на чемпионат мира, преодоленный на ура, представления об их векторе не изменил.

Но котировки на австрийцев существенно понизило свежее несчастье с Кристофом Баумгартнером. Повреждение в товарищеском матче с тунисцами оставило австрийцев перед первым для них мировым чемпионатом за 28 лет без форварда, которому в схемах Рангника отводилась ключевая роль, ничуть не менее важная, чем у других лидеров — того же Марселя Забитцера или Давида Алабы, настолько замученного травмами, что чуть ли не два года он в футбол вообще не играл.

У сборной Алжира весьма недурная линия нападения. В ней и матерый Рияд Марез, и превратившийся в одного из лучших дриблеров немецкого чемпионата Мохамед Амура, и выросший — тоже в Германии — в отличного плеймейкера Ибрахим Маза, и другие футболисты, не обделенные разными талантами. Но в тылах у команды бойцов с такими биографиями и такими отзывами нет. Плюс, еще недавно алжирцы отличались исключительной безалаберностью в обороне, хотя, возможно, от дурных пристрастий успели избавиться. Во всяком случае, в этом году в товарищеских встречах алжирской сборной не забили ни уругвайцы, ни голландцы.

Для сборной Иордании этот чемпионат мира дебютный. А ее наставник Джамал Селлами признавался, что, готовя ее к нему, вдохновлялся примером команды своей родины Марокко, которая в Катаре прорвалась в полуфинал.

Но, разумеется, иорданский состав куда жиже, и до марокканских высот ему как до Луны. Ждать от него в Северной Америке стоит не подвигов, а смертной тоски. Он часто охватывает тех, кто наблюдает за матчами сборной Иордании, всегда примерно такой же острожной и застегнутой на все пуговицы, какой она была в сентябре прошлого года, когда сыграла — 0:0 — с российской в Москве.

Алексей Доспехов