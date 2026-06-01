Квартет по самые Нидерланды

Группа F чемпионата мира по футболу в США, Канаде и Мексике, который стартует 11 июня, получилась довольно ровной по составу. Сборной Нидерландов, формальному фавориту, в ней придется конкурировать с, может, не выдающимися, но довольно опасными соперниками — шведами, японцами и тунисцами.

Тренер сборной Нидерландов Рональд Куман

Фото: ANP / Getty Images Тренер сборной Нидерландов Рональд Куман

Про сборную Нидерландов перед каждым чемпионатом мира в голову приходит одна и та же мысль. В своей истории она трижды, в 1974, 1978 и 2010 годах, добиралась до финалов главных турниров — и все время на них спотыкалась. А вдруг пришло время того самого шага вперед?

Но насчет этого варианта голландской команды есть, конечно, сомнения, что такой вопрос применительно к нему актуален. На классического фаворита — с ярким свежим бэкграундом, с зашкаливающим потенциалом — она не похожа. Похожа просто на мощную сборную с очевидными все же изъянами. В данном случае невозможно не обратить внимание на некоторый кадровый перекос.

Тренер Рональд Куман, который в прекрасной версии сборной Нидерландов, блиставшей на стыке 1980-х и 1990-х, отвечал за центр обороны и переход от нее к атаке, скорее всего, нарадоваться не может на оказавшуюся в его распоряжении группу футболистов, призванных заниматься примерно тем же самым.

Тут просто шикарный выбор. Вирджил ван Дейк, живая легенда, не теряющая тонус. В пару к нему можно поставить или матерого Натана Аке, или прибавившего атлета Мики ван де Вена. Юрриен Тимбер и Дензел Дюмфрис точно не провалят фланговую работу. А Тиджани Рейндерс, Френки де Йонг и Райан Гравенберх обеспечат прочность и гибкость центральной зоны. И любому — ну, кроме ван Дейка — можно подобрать достойную альтернативу.

А вот в творческом звене выбор ограниченный. Много лет ставка на Коди Гакпо и Мемфиса Депая. Имена и биографии звучные. Но, как ни крути, Гакпо в «Ливерпуле» так и не превратился в бомбардира, наводящего ужас на чужих вратарей, а Депай уже пару лет вне большого европейского футбола, в Бразилии.

Сборная Швеции на этот турнир пролезла неординарным способом. В основной квалификации выступила не просто плохо, а позорно — ни единой победы в группе.

Зато угодила в стыки и в них, уже с новым тренером — англичанином Грэмом Поттером, справилась с украинцами и поляками. Такая противоречивая кампания. Заявка тоже полна противоречий и напоминает голландскую — в смысле дисбаланса.

Только у шведов все, наоборот, замечательно впереди. Игроки и сильные, и, что еще важнее, разные, дополняющие друг друга. Виктор Дьёкереш — это снайперские таланты, физика, стать. Александр Исак с его мягкой техникой, вкусом к ассистентским обязанностям — идеальный для него компаньон. Спринтер Антони Эланга гарантирует, что справа будут постоянно сверкать вспышки молний.

А под ними отряд гораздо скромнее. В полузащите ярких персонажей практически нет. Защита с вечным Виктором Линделёфом постоянно фальшивит. Голкипер Кристоффер Нурдфельдт отличается нестабильностью. Не вяжется с образом команды, собирающейся замахнуться на что-то более серьезное, чем выход в play-off.

Сборная Японии на предыдущем чемпионате мира в Катаре обыграла в группе немцев и испанцев, а хорватам в 1/8 финала уступила в серии пенальти. И нет причин думать, что за три с половиной года качества, делающие ее крайне неприятным оппонентом для кого угодно, команда растеряла.

Это все та же сборная Японии — обожающая прессинг, коллективное ставящее выше индивидуального, но при этом имеющая в рядах исполнителей вполне пристойного уровня вроде Хироки Ито, Такэфусы Кубо, Ватару Эндо. А в том, как японская скорость, сдобренная рассудительностью Эндо, может быть ядовита, в этом году убедились три их европейских соперника по товарищеским матчам. В марте японцы обыграли 1:0 шотландцев и англичан, на излете мая с тем же счетом — исландцев.

Группа F Сборная Нидерландов Место в рейтинге FIFA — 7-е. Чемпионат мира 2022 года — 1/4 финала. Ключевые игроки — Вирджил ван Дейк, Райан Гравенберх, Коди Гакпо (все — «Ливерпуль», Англия), Юрриен Тимбер («Арсенал», Англия), Дензел Дюмфрис («Интер», Италия), Тиджани Рейндерс («Манчестер Сити», Англия), Френки де Йонг («Барселона», Испания), Мемфис Депай («Коринтианс», Бразилия). Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 1,8. Сборная Швеции Место в рейтинге FIFA — 38-е. Чемпионат мира 2022 года — не участвовала. Ключевые игроки — Виктор Линделёф («Астон Вилла», Англия), Йеспер Карлстрём («Удинезе», Италия), Александр Исак («Ливерпуль», Англия), Антони Эланга («Ньюкасл», Англия), Виктор Дьёкереш («Арсенал», Англия). Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 5,8. Сборная Японии Место в рейтинге FIFA — 18-е. Чемпионат мира 2022 года — 1/8 финала. Ключевые игроки — Ко Итакура («Аякс», Нидерланды), Хироки Ито («Бавария», Германия), Ватару Эндо («Ливерпуль», Англия), Такэфуса Кубо («Реал-Сосьедад», Испания), Аясэ Уэда («Фейенорд», Нидерланды). Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 3,4. Сборная Туниса Место в рейтинге FIFA — 44-е. Чемпионат мира 2022 года — групповой этап. Ключевые игроки — Монтасар Тальби («Лорьян», Франция), Дилан Бронн («Серветт», Швейцария), Эльес Скири («Айнтрахт», Германия), Аннибал Меджбри («Бернли», Англия). Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 11,5.

Меньше всего блеска в этом квартете исходит от сборной Туниса. Но и она бывает довольно убедительна, играя в свой фирменный скучный и закрытый футбол, от которого тренер Сабри Ламуши не собирается отказываться, хотя сам когда-то был технарем и романтиком на поле. Тунисцы — полная противоположность японцам в том смысле, что никуда не спешат. Но взломать их защиту так же нелегко. Надежды на то, что удастся соорудить и впереди что-то интересное, чем-то удивить противников, связаны в первую очередь с молодежью — с раскрывавшимся в «Бернли» Аннибалом Меджбри и дозревающим в резерве ПСЖ Халилем Айяри.

Алексей Доспехов