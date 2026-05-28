Оборона против немцев

Сборная Германии, фаворит группы E открывающегося 11 июня чемпионата мира по футболу в США, Канаде и Мексике, постарается на нем как можно ярче реабилитироваться за провалы на предыдущих первенствах. А для этого для начала нужно успешно сыграть с отличающимися очень крепкой обороной командами Эквадора и Кот-д’Ивуара, а также с представителями крошечного Кюрасао, впервые добравшимися до главного футбольного состязания.

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters 40-летний голкипер «Баварии» Мануэль Нойер ради чемпионата мира вернулся в сборную Германии

Про сборную Германии, этого футбольного монстра, уместна такая шутка: как бы она ни старалась в Северной Америке, выступить хуже, чем на двух предыдущих первенствах, у нее не выйдет. Ну да, и в 2018 году в России, и в 2022 году в Катаре немцы умудрялись вылетать уже после группового этапа. И эти конфузы привели к целой серии кадровых и стилистических реформ, а еще к назначению на пост наставника немцев Юлиана Нагельсмана, специалиста по элитным меркам даже не юного, а детсадовского возраста: на свой первый чемпионат мира он отправился в 38 лет.

Нагельсман моложе, например, выдающегося голкипера Мануэля Нойера, которого тренер внезапно уговорил перед турниром вернуться в сборную, подвесив в воздухе любопытный вопрос: неужели классно отпахавший всю квалификацию Оливер Бауман лишится из-за легенды ранга первого номера?

Но он, конечно, не главный среди волнующих тех, кто за немцев переживает. Они и вправду жутко интригуют своим потенциалом, который вообще-то может показаться таким, что впору мечтать о выдающихся свершениях. Два года назад с Нагельсманом, которому тогда было 36, сборная Германии выступила на домашнем чемпионате Европы и оставила на нем очень недурное впечатление. Сошла она в четвертьфинале, но испанцам, будущим чемпионам и в принципе безусловно сильнейшей команде на соревновании, уступила в борьбе в дополнительное время. А с тех пор ничего плохого с немцами вроде бы не произошло. Кого-то, понятно, потеряли, но многие ветераны, такие как Йозуа Киммих, Джонатан Та, Антонио Рюдигер, Леон Горецка, сохранили тонус, а молодежь, прежде всего Флориан Вирц и Джамал Мусиала, от которых ждут всяких нетривиальных ходов впереди, прибавила.

Чего-то, что прямо кричало бы об уязвимости сборной Германии, в ее заявке, в картинках из ее свежих игр не найдешь. Везде — крепко (оборона, правда, сорвалась в марте, пропустив трижды от швейцарцев, но победу не отдала). Скорости, может, и не запредельные, но работа с мячом, как правило, на загляденье. Фанатов, правда, наряду с вратарским мучает вопрос, кому Нагельсман доверит биться на острие — то ли Каю Хаверцу, который хорош скорее в подыгрыше, чем в завершении, то ли Нику Вольтемаде, который как раз про завершение и в отборе забивал больше всех,— но это приятные мучения. Катастрофы-то в любом случае быть не должно. Тем более что и Вирц, и Мусиала, если наберет форму после своих травм (страдает еще с прошлогоднего клубного чемпионата мира, на котором сломал ногу), и Горецка из глубины поддержат, компенсируют дефицит каких-то свойств и качеств. А еще имеется джокер, каким мало кто из конкурентов располагает. Леннарт Карль в свои 18 уже выдавал в «Баварии» волшебные эпизоды и целые матчи.

Специфика этого варианта немецкой сборной предполагает, что проще ей против соперников, которые вперед не лезут. Она заточена скорее под методичное взламывание чужих бастионов, чем под резвые наскоки на них. И это весьма кстати, потому что наиболее опасные конкуренты немцев именно из категории любителей окопаться.

Этот тезис, как ни странно, относится и к одному из флагманов континента, который ассоциируется с футболом бесшабашным. Но сборная Кот-д’Ивуара при тренере Эмерсе Фаэ — исключение из правила.

Тут бесшабашностью и не пахнет, а ставка — на рассудительность и дисциплину, за которую отвечают матерые люди с приличным опытом серьезных европейских лиг: Франк Кессье, Секо Фофана, Эммануэль Агбаду. Цифры чересчур красноречивы, чтобы их игнорировать. В десяти матчах африканской квалификации ивуарийцы не пропустили ни единого гола! А если кого-то настораживает неброская репутация некоторых их оппонентов, то ему стоит пересмотреть товарищеские матчи сборной Кот-д’Ивуара в марте с отнюдь не беззубыми корейцами и шотландцами. Опять ноль пропущенных.

С описанием сборной Эквадора также неплохо справляется статистика — уже южноамериканской квалификации, по которой на халяву не проскочишь.

18 матчей — 5 голов, забитых соперниками. Или даже стоит уточнить. По ходу отбора у эквадорцев сменился тренер. На долю нынешнего — Себастьяна Беккасесе — выпали 12 встреч. И в них у эквадорцев два пропущенных мяча! Никто не понимал, как их защиту взламывать, включая чемпионов мира аргентинцев. А все потому, что организация игры достойная и исполнители в тылах и в середине поля качественные — Первис Эступиньян, Анхело Пресьядо, Мойсес Кайседо. В атаке бы кто еще помог вечному Эннеру Валенсии — и эквадорцев можно было бы записать в претенденты на солидные достижения.

Самая маленькая страна, когда-либо прорывавшаяся на чемпионат мира. Самый пожилой тренер, когда-либо тренировавший команду на мировом первенстве…

Футболисты из Кюрасао с его населением 150 тыс. человек, которыми рулит 78-летний мэтр Дик Адвокат, уже могли считать себя героями, просто заслужив право выйти на североамериканские поля. Других подвигов от них ждать трудно, учитывая скромность заявки, скроенной по большей части из довольно рядовых футболистов довольно рядовых европейских клубов.

Алексей Доспехов