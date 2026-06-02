Старикам в ней и место

В группе G чемпионата мира по футболу в США, Канаде и Мексике, который открывается 11 июня, сборной Бельгии, в отличие от предыдущих топовых турниров как безусловный фаворит уже не воспринимающейся, предстоит иметь дело с довольно рядовыми по меркам этого состязания соперниками — египтянами, иранцами и новозеландской командой, ниже которой в мировом рейтинге нет никого из участников первенства.

Фото: Dilara Senkaya / Reuters Сборная Ирана по футболу на тренировке

Сила инерции велика, и сборную Бельгии, рисуя расклады на этот чемпионат, обычно включают в список, обозначающий именно сливки футбольной элиты, ставя в ряд с испанцами, французами, аргентинцами. То есть с теми, кто по определению не может ни о чем, кроме титула, мечтать. Но в данном случае нужны, конечно, важные оговорки.

Привычка записывать бельгийцев в претенденты на грандиозные свершения сформировалась за время существования того их футбольного поколения, что принято называть «золотым».

Оно ворвалось на сцену в середине прошлого десятилетия и, казалось, обязано было принести родине какой-нибудь серьезный трофей, но разбазарило все шансы. А в заявке на североамериканское первенство эта генерация, такая талантливая, но такая незадачливая, представлена лишь сверкающими осколками — потрепанными долгой карьерой и травмами Тибо Куртуа, Кевином де Брёйне, Ромелу Лукаку, Акселем Витселем и еще несколькими ветеранами с менее звучным послужным списком, которые и в лучшие времена играли роли скорее эпизодические. А генерация новая то ли еще не дозрела, то ли просто не так хороша, чтобы выглядеть адекватной заменой предшественникам. По крайней мере, для линии обороны этот тезис исключительно актуален. Раньше там играли исключительно титаны своего ремесла вроде Венсана Компани и Яна Вертонгена. Теперь играют исполнители по меркам грандов рядовые. И этих бельгийцев, как показала квалификация к чемпионату, способны потрепать даже команды Северной Македонии и Казахстана.

Впрочем, и человек, рискнувший решительно перевести сборную Бельгии в ранг середняков, рискует сесть в лужу. Тренеру Руди Гарсии есть из-за чего мучиться головными болями перед чемпионатом, но кое с чем ему повезло. Опций впереди — хоть отбавляй. И это безумно качественные опции. Вряд ли найдешь хоть одну команду, которая не насторожилась бы, узнав, что ее тылы на флангах будут терзать Жереми Доку и Леандро Троссард, а помогать им или в основе, или выйдя со скамейки запасных будут Лоис Опенда и Шарль де Кетеларе. Если еще удастся придумать, как поберечь на турнирной дистанции де Брёйне с Лукаку, то можно помечтать и о солидных достижениях.

Выделяя сильные стороны сборной Египта, чаще всего указывают на ее статистику в квалификации — десять матчей, два пропущенных гола.

Значит, оборона крепкая. Но квалификация все-таки африканская, а на более высоком уровне градус крепости, вероятно, будет не таким высоким.

А вот чего точно стоит опасаться тем, кому предстоит столкнуться с египтянами на чемпионате мира,— это открывать для них в своих защитных порядках свободные зоны. Такие коридорчики, проникновения в них — это же хлеб для двух форвардов, двух футболистов, от которых, судя по всему, в первую очередь зависит ближайшее будущее сборной Египта, Мохамеда Салаха и Омара Мармуша.

Про иранскую команду перед чемпионатом мира говорили в основном в контексте политическом: поедет на него вообще или нет, раз жеребьевка заставила играть все матчи в группе в США?

Сейчас, когда угроза бойкота миновала, неплохо вспомнить, что это не хватающая звезд с неба, но матерая сборная, которую атмосферой мировых первенств, сопутствующим им давлением не удивишь. Обратная сторона матерости — средний возраст основы, около 30 лет. А жаркую погоду, которую обещают синоптики во время первенства, легче переносят те, кто помоложе.

Ну и с подносчиком снарядов для бомбардира и лидера иранцев Мехди Тареми, в отборе к турниру забивавшего с регулярностью Александра Овечкина на снайперском пике, возникают вопросы. Наиболее удобный для Тареми — Сердар Азмун — пролетел мимо заявки: официально — из-за травмы, неофициально — из-за фото с премьер-министром ОАЭ, очутившихся в конфликте родной страны форварда с США и Израилем по другую сторону баррикад. От политики, короче говоря, разбирая иранские перспективы, все равно не уйти.

Четвертый член этого квартета — сборная, ниже которой в рейтинге Международной федерации футбола никого из участников чемпионата нет. Новозеландцы 85-е.

Свысока на них посматривают даже футболисты из Гаити и Кюрасао. Надежды сборной Новой Зеландии базируются прежде всего на мастерстве и опыте нападающего Криса Вуда, в прошлом сезоне записавшего в актив два десятка мячей за «Ноттингем Форест» (в текущем их, однако, куда меньше — три), да на природной стойкости. Предыдущим мировым первенством для новозеландцев было то, что состоялось в 2010 году в ЮАР. И его они покинули, трижды сыграв в группе вничью. А набор соперников был, кажется, посложнее нынешнего — итальянцы, словаки и парагвайцы.

Алексей Доспехов