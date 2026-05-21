Квартет с кленового листа

Группа B открывающегося 11 июня футбольного чемпионата мира вместе с выглядящей слишком скромной сборной Катара собрала три команды, которые обязаны мечтать о том, чтобы по крайней мере слегка пошуметь на турнире,— имеющую статус одной из его хозяек канадскую с прекрасной физподготовкой, но истерзанную травмами лидеров; боснийскую, не пустившую на первенство итальянцев; и швейцарскую, без которой play-off топового турнира вообще давно трудно представить.

Фото: Jennifer Gauthier / Reuters Сборная Канады

Сборную страны, которая вместе с США и Мексикой принимает нынешний чемпионат мира, еще на чемпионате предыдущем — в 2022 году в Катаре — относили к потенциальным сюрпризам. Казалось, несмотря на невнятный бэкграунд, на отсутствие футбольных традиций, стрельнуть. Не стрельнула, потерпев на групповом этапе три поражения. Но та команда повзрослела, укрепилась неплохими кадрами и по крайней мере на бумаге выглядит сильнее самой себя четырехлетней давности. Тут нужна оговорка — это если к старту турнира успеют набрать форму ее замученные травмами ключевые игроки. Альфонсо Дэвис еще в 2025 году заработал разрыв крестообразной связки, а недавно, едва восстановившись, снова отправился на больничный в связи с проблемами с подколенным сухожилием. Мойз Бомбито долечивает перелом. Есть еще игроки, страдающие из-за повреждений. Голова у тренера Джесси Марша наверняка пухнет от всяких нехороших мыслей. Если все обойдется, на его команду никто свысока, конечно, смотреть не будет — хотя бы из-за того, что она очень быстрая.

Если бы в рамках чемпионата мира проводили бонусное состязание по легкой атлетике, канадцы точно были бы его фаворитами.

На длинный спринт они могли бы выставить Дэвиса, летающего в «Баварии» по левой бровке от флажка до флажка, на короткий — Тейджона Бьюкенена, изматывающего оппонентов «Вильярреала» резкими рывками, на дистанции подлиннее, например, Исмаэля Коне, который в «Сассуоло» пример неутомимости. Со скоростью все в порядке и у многих их товарищей.

Плюс есть Джонатан Дэвид, после перехода из «Лилля» в «Ювентус» подтверждающий репутацию чрезвычайно квалифицированного форварда. Плюс есть выступающий за «Ниццу» Бомбито, который до своей травмы входил в число наиболее надежных защитников французского чемпионата. Что-то симпатичное из таких персонажей явно можно вылепить.

Догадаться, какой из конкурентов в квартете вызывает наибольшие опасения у канадской публики, нетрудно. Ярлык гранда на сборную Швейцарии никто не решается вешать, но вообще-то в смысле стабильности ей мало равных.

Выход в play-off топового турнира для швейцарцев давным-давно норма. Кубковые стадии чемпионатов мира и Европы они не пропускали более десяти лет.

Признаков, что в Северной Америке сборная Швейцарии собирается тренд нарушить, никаких нет. Квалификацию прошла на ура, большинство игроков, которые у нее в заявке, хорошо известны любому, кто следит за европейским клубным футболом. Почти все играют в чемпионатах «большой пятерки». Таких мест, что, кажется, могут оказаться слабыми, не найдешь, как ни старайся. Недурно упакована каждая линия. Разве что кто-то особо требовательный может придумать пару поводов для придирок.

Мануэль Аканджи, столп обороны, все-таки довольно часто ошибается, а безграничная вера тренера Мурата Якина в то, что Гранит Джака, и миновав пик, должен получать абсолютную свободу действий, рулить игрой на поле, смотрится избыточной. Можно было бы добавить вариативности. Ну и именно какого-то исключительного класса у этого набора футболистов нет. Но так и противостоять на групповом этапе им будут не испанцы, французы или аргентинцы.

Группа B Сборная Канады Место в рейтинге FIFA — 30-е. Чемпионат мира 2022 года — групповой этап. Ключевые игроки — Мойз Бомбито («Ницца», Франция), Исмаэль Коне («Сассуоло», Италия), Тейджон Бьюкенен («Вильярреал», Испания), Джонатан Дэвид («Ювентус», Италия), Кайл Ларин («Саутгемптон», Англия). Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 3. Сборная Швейцарии Место в рейтинге FIFA — 19-е. Чемпионат мира 2022 года — 1/8 финала. Ключевые игроки — Грегор Кобель («Боруссия», Дортмунд, Германия), Рикардо Родригес («Бетис», Испания), Мануэль Аканджи («Интер», Италия), Гранит Джака («Сандерленд», Англия), Ремо Фройлер («Болонья», Италия), Брель Эмболо («Ренн», Франция), Дан Ндойе («Ноттингем Форест», Англия). Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 1,67. Сборная Боснии и Герцеговины Место в рейтинге FIFA — 65-е. Чемпионат мира 2012 года — не участвовала. Ключевые игроки — Никола Василь («Санкт-Паули», Германия), Сеад Колашинац («Аталанта», Италия), Беньямин Тахирович («Броннбю», Дания), Эсмир Байрактаревич (ПСВ, Нидерланды), Амир Хаджиахметович («Халл Сити», Англия), Эдин Джеко («Шальке», Германия), Эрмедин Демерович («Штутгарт», Германия). Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 7,7. Сборная Катара Место в рейтинге FIFA — 55-е. Чемпионат мира 2022 года — групповой этап. Ключевые игроки — Мешал Баршам, Педро Мигель, Акрам Афиф (все — «Аль-Садд»), Алмоез Али («Аль-Духайль»). Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 22.

Представляя сборную Боснии и Герцеговины, обычно акцентируют внимание на двух деталях. Это она лишила очередного чемпионата мира итальянцев, обыграв их в финале стыкового мини-турнира. А больше всех им насолил Эдин Джеко, который, оказывается, и в свои 40 все еще незаменимая для боснийцев фигура на острие атаки, пусть играет во втором по рангу немецком дивизионе.

Но вообще-то про эту команду стоит знать кое-что еще. Некоторые молодые партнеры «динозавра» Джеко — достаточно интересные футболисты. Эсмир Байрактаревич — современный фланговый игрок с дриблингом, шустрый, трудолюбивый, который заметен в голландской лиге. У Беньямина Тахировича великолепная техника и видение поля: возможно, из датского «Броннбю» он пойдет на повышение. Для этого коллектива наставник Сергей Барбарез подобрал нехитрый стиль. Трендовости в нем никакой. Боснийцы чересчур глубоко обороняются, а Барбарез даже не стесняется рассуждать о полезности время от времени «парковать автобус», хотя совсем закрытый футбол уже дурной тон. Но понимание, где находится твой потолок, часто помогает на чемпионатах мира таким командам, как боснийская.

А вот про сборную Катара ничего по-настоящему любопытного не скажешь. Она мало чем отличается от той, что бледненько, по-аутсайдерски держалась на домашнем чемпионате четыре года назад.

Таланты за это время не созрели, приходится по-прежнему молиться в первую очередь на форварда Акрама Афифа. Вдобавок мартовские товарищеские матчи с аргентинцами и сербами, которые могли бы помочь тренеру Хулену Лопетеги проверить свою команду на тех, что посерьезнее, сорвались из-за обстановки в регионе.

Алексей Доспехов