Что немцу хорошо

Последняя по алфавиту группа чемпионата мира по футболу в США, Канаде и Мексике, который стартует 11 июня,— группа L — выглядит, может быть, самой загадочной из дюжины квартетов. В ней очутились англичане без целой группы не попавших в заявку известных игроков, но с аномально хорошими показателями в квалификации, а также сверкающие именами, но заранее заставляющие жалеть себя из-за возраста лидеров хорваты, нестабильные ганцы и совсем неброские, однако добивавшиеся в нынешнем десятилетии вполне пристойных результатов панамцы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Если бы футбольный сезон завершился прямо сейчас, центрфорвард сборной Англии Гарри Кейн (№9) был бы одним из основных претендентов на «Золотой мяч»

Фото: Chris O'Meara, AP Если бы футбольный сезон завершился прямо сейчас, центрфорвард сборной Англии Гарри Кейн (№9) был бы одним из основных претендентов на «Золотой мяч»

Фото: Chris O'Meara, AP

Фаворит этой группы после целой эпохи, пройденной под началом своего в доску тренера Гарета Саутгейта, при котором сборная Англии обрела довольно привлекательный стиль, стабильность, подобралась близко к титулам, но так ни единого все-таки не завоевала, не желая мириться с их отсутствием, как известно, поставил на немца. А Томас Тухель удивил всех заявкой на чемпионат мира. В нее не вошел целый отряд бойцов испытанных, проверенных — Гарри Магуайр, Фил Фоден, Коул Палмер, Трент Александер-Арнольд. Вытеснила их гвардия посвежее вроде вовремя прибавивших Нико О’Райлли и Эллиота Андерсона.

Впрочем, кадровые реформы — далеко не первый сюрприз от Тухеля.

Тому, кому хочется, чтоб англичане наконец добрались до победы на крупном турнире, которой не добивались уже ровно 60 лет, с домашнего мирового первенства 1966 года, нужно обязательно проверить, как они выступали в квалификации. Шокирует уже статистика. Восемь выигранных матчей из восьми — это, конечно, так себе довод, учитывая набор оппонентов из сербов, албанцев, латвийцев и андоррцев. Но важно, что в этих восьми матчах сборная Англии вообще ничего не пропустила. Причем статистика продвинутая утверждает, что никакого везения — ничего пропустить и не могла. Так называемый коэффициент xGA — ожидаемых пропущенных голов, то есть, по сути, тех, что были бы забиты ими при нормальной реализации,— составил у англичан 0,27. Удивительная цифра.

Еще удивительнее, как она родилась. Если кто-то думает, будто бы из исключительной осторожности, то он здорово заблуждается. При Тухеле атакующий крен в стилистике сборной Англии стал настолько явным, что иногда кажется, будто она не эпизодами, а долгими отрезками играет в пять нападающих, не заботясь о том, например, что на флангах возникают дыры. В отборе вольности сходили с рук. Любопытно узнать, будут ли сходить, когда уже на мировом первенстве дело дойдет до встреч с командами покрепче.

Но вообще этот английский вариант сборной и без Магуайра с Фоденом на бумаге смотрится довольно симпатично. У Гарри Кейна был такой сезон в «Баварии», что, завершись он прямо сейчас, считался бы чуть ли не основным претендентом на «Золотой мяч». Такой классный центрфорвард в такой великолепной форме — мечта любой команды. Но любая команда ведь не отказалась бы и от того, чтобы в компаньонах у ее центрфорварда впереди были бы Букайо Сака и Джуд Беллингем. А еще от двужильных и научившихся деликатно распределять обязанности опорников Деклана Райса и Эллиота Андерсона, которых в стартовом матче группового турнира протестирует сборная, чей статус совершенно непонятен.

Хорваты — это призеры двух предыдущих чемпионатов мира, звучный бренд. Но бренд, уже находящийся в стадии заката, чересчур очевидного любому, кто видел, скажем, как скучно и бледно смотрелась сборная Хорватии на чемпионате Европы двухлетней давности.

В ней по-прежнему сосредоточена уйма мастерства и таланта. Но почти вся она в ногах тех, кому давно за 30,— Андрея Крамарича, Ивана Перишича, Марио Пашалича, Матео Ковачича, а также 40-летнего Луки Модрича, все еще безусловного вожака. Равноценных сменщиков никто из них, футболистов когда-то жутко опасной хорватской атаки, так и не дождался. А единственный ключевой персонаж сборной в расцвете сил — столп обороны Йошко Гвардиол — вернулся на поле после нескольких месяцев простоя из-за перелома только в мае, и кто знает, успел ли восстановить тонус. А добиться хотя бы относительного успеха на предстоящем чемпионате мира, стартующем под тревожные предсказания синоптиков, обещающих жару, пешком, кажется, невозможно.

Сборная Ганы — из того же разряда команд, по поводу потенциала которых возникают сильные сомнения.

Она очень достойно играла в африканской квалификации, но товарищеские матчи в ее исполнении производили впечатление удручающее. Били в них ганцев в минувшие полгода все кому не лень — японцы с корейцами, немцы с австрийцами, мексиканцы. На днях, правда, удалось печальную серию прервать тусклой ничьей с валлийцами, но едва ли она послужила источником небывалого душевного подъема для поклонников сборной Ганы, пережившей в марте, на пике кризиса, увольнение тренера: освобожденный Отто Аддо пост достался пожилому гуру тактики Карлушу Кейрушу.

А главная из проблем, которую ему приходится решать сейчас,— как заткнуть пробоину в атаке, образовавшуюся из-за травмы квадрицепса Мохаммеда Кудуса. Кудус был стержневым элементом этой линии, на нем в ней все у сборной Ганы было завязано, а его связка с взорвавшим в прошедшем сезоне Английскую премьер-лигу резкостью и нацеленностью на ворота Антуаном Семеньо могла попасть в число наиболее острых на турнире. Но теперь ее нет. Семеньо придется взаимодействовать в основном со сдающим ветераном Джорданом Айю, а Кейрушу — молиться, чтобы хотя бы не подвела хлипкая оборона.

Сборная Панамы, понятно, относится к категории тех, от которых взлета не ждут. Но про нее надо знать, что она очень недурно выступала в последние годы на разных региональных турнирах — прежде всего в своей зоне CONCACAF для стран Северной и Центральной Америки, а в 2024 году на Кубке Америки, состязании с участием сильнейших южноамериканских команд, запрыгнула аж в четвертьфинал.

Смущает в ее случае какой-то уж больно скромный бэкграунд футболистов (из тех, кто выделялся по ходу сезона в серьезных европейских чемпионатах, можно отметить разве что техничного флангового защитника Амира Мурильо из «Бешикташа») да почтенный возраст членов основы. В этом смысле панамцы не уступают хорватам.

Алексей Доспехов